La Xunta sorteará en septiembre 50 nuevas viviendas en Xuxán

Un edificio en obras en Xuxán Javier Alborés

La Xunta sorteará el próximo 9 de septiembre 50 viviendas de promoción pública que construye en la parcela Z-38 en el barrio de Xuxán, en A Coruña, destinadas a alquiler accesible. El Diario Oficial de Galicia publica este martes el anuncio de inicio de procedimiento y los requisitos para la adjudicación de estas viviendas, de las que 19 (el 40%) estarán destinadas a menores de 36 años.

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El sorteo se realizará ante notario de estas viviendas entre los inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda para el ayuntamiento de A Coruña como municipio preferente.

Entre otros requisitos, deben residir o trabajar en este ayuntamiento y acreditar ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial de entre 0,7 y 4 veces el índice público de renta de efectos múltiples (Iprem) o 4,5 veces en el caso de familias numerosas.