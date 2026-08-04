Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Xunta sorteará en septiembre 50 nuevas viviendas en Xuxán

El 40% de estas viviendas se adjudicarán a menores de 36 años

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/08/2026 13:33
Un edificio en obras en Xuxán
Un edificio en obras en Xuxán
Javier Alborés
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta sorteará el próximo 9 de septiembre 50 viviendas de promoción pública que construye en la parcela Z-38 en el barrio de Xuxán, en A Coruña, destinadas a alquiler accesible. El Diario Oficial de Galicia publica este martes el anuncio de inicio de procedimiento y los requisitos para la adjudicación de estas viviendas, de las que 19 (el 40%) estarán destinadas a menores de 36 años.

DSC_6145.jpg

San Andrés y Xuxán tienen nuevos vecinos: sorteados los pisos de la Xunta destinados a alquiler accesible

Más información

El sorteo se realizará ante notario de estas viviendas entre los inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda para el ayuntamiento de A Coruña como municipio preferente.

Entre otros requisitos, deben residir o trabajar en este ayuntamiento y acreditar ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial de entre 0,7 y 4 veces el índice público de renta de efectos múltiples (Iprem) o 4,5 veces en el caso de familias numerosas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Inés Rey y su equipo (con Acón y Fontán a la derecha) tras las elecciones de 2019

Archivadas las denuncias por acoso de dos exconcejalas contra Inés Rey y Lage Tuñas
Lara Fernández
Un edificio en obras en Xuxán

La Xunta sorteará en septiembre 50 nuevas viviendas en Xuxán
Redacción
El ideal gallego

El paro registra una subida "atípica" en julio con 1.554 desempleados más en Galicia
EP
Dos bomberos trabajan en el incendio de Palas de Rei

Extinguido el incendio de Palas de Rei tras calcinar 14 hectáreas
EFE