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A Coruña

La unidad de la Policía que previene ‘al galope’ los incendios en Galicia

Una veintena de agentes de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional y un total de doce equinos se distribuyen durante los meses de julio y agosto por las cuatro provincias gallegas para reforzar la vigilancia en las diferentes áreas forestales de la comunidad

Dani Sánchez
Dani Sánchez
04/08/2026 04:39
Cuatro agentes de la Unidad de Caballería, en las proximidades de la Torre de Hércules
Cuatro agentes de la Unidad de Caballería, en las proximidades de la Torre de Hércules
Javier Alborés
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Tesalia, Uleska, Requeixo y Seguiriya son solo cuatro de los doce pura raza española que, durante los meses de julio y agosto –y puede que septiembre– vigilarán cada hectárea de las diferentes áreas forestales de Galicia con el objetivo de prevenir incendios. A los caballos se subirán una veintena de agentes de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional, quienes, en turno de mañana, tarde e incluso jornada completa, patrullarán las cuatro provincias gallegas con el objetivo de evitar los fuegos en la comunidad.

“Nosotros aquí tenemos dos bases: una norte, que cubre las provincias de A Coruña y Lugo, y otra sur, que cubre Ourense y Pontevedra. Nuestro cometido principal es la prevención y detección de incendios. Nosotros, al movernos por toda la comunidad, podemos acceder a sitios donde los vehículos no pueden acceder. Además, un caballo puede hacer igual en un día unos diez o doce kilómetros, algo que funcionarios a pie y en zonas de monte no podrían cubrir. El caballo cubre muchísima área y esa es la principal ventaja”, explica José Antonio Fontecha, oficial responsable de la Unidad de Caballería.

Zonas boscosas

Así, recuerda que, aunque la unidad no actuará en las principales ciudades durante este verano –ya que se requiere su participación, sobre todo, en zonas boscosas de la comunidad–, sí es importante su presencia para otros eventos de mayor magnitud que atraen grandes masas de gente, como partidos de fútbol, conciertos “o la visita del Papa”, el pasado mes de junio.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30/07/2026.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (i), y la titular de Medio Rural, María José Gómez (c), acompañados por el director general de Montes, Manuel Francisco Gutiérrez (d) visitan esta mañana el Centro de Coordinación Central de Defensa contra los Incendios Forestales. EFE/Xoán Rey

La Xunta incorpora de forma escalonada nuevos medios aéreos para luchar contra incendios

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Según Fontecha, además de tener la ventaja de llegar a zonas imposibles para un vehículo, al patrullar zonas muy elevadas, “también se cuenta con una gran visión”, no solo del punto concreto que inspeccionan, sino de los que están alrededor. Durante todo el proceso, los agentes están en contacto con la sala operativa (085) y, en caso de haber algún conato de incendio o humo, se avisa rápidamente a los efectivos. Sin embargo, también es muy importante identificar “tanto a personas como a vehículos” que se divisan en zonas boscosas y de difícil acceso: “La gran mayoría es gente que va a dar un paseo o que está visitando el monte y demás, pero algún año se ha detectado a gente que estaba buscada por temas de incendios. Sí pasa que a veces hay gente que se siente violentada porque les identifiquemos, pero al final nosotros hacemos nuestro trabajo”, comenta el oficial responsable de Caballería.

Al tratarse de una unidad móvil, los caballos están más que acostumbrados a hacer viajes. En la comunidad gallega, el operativo en los meses de verano se repite desde 2013. Aunque desde la pandemia, todavía ha cogido si cabe más relevancia.

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