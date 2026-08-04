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A Coruña

La ciudad encabezó los incidentes de ciberseguridad en Galicia el año pasado

Más del 30% de los internautas herculinos aseguraron haber registrado alguna anomalía

Abel Peña
Abel Peña
04/08/2026 04:00
El pago con el móvil llevó a la cárcel al estafador
El pago con el móvil también puede ser  objeto de estafas
Archivo El Ideal Gallego
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Uno de los principales problemas que implican los millones de operaciones que se realizan online cada año es que abren la puerta a las estafas digitales que tratan de robar datos y dinero de desprevenidas víctimas. Esto ocurre en cualquier sitio pero, según los datos del Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Omsiga) de la Xunta, A Coruña es la ciudad gallega donde más incidentes de ciberseguridad se dieron. Un 30,1% de los usuarios coruñeses padecieron este problema, muy por delante de la segunda ciudad, Vigo, con un 23,32%.

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Aun así, las cifras continúan manteniéndose relativamente bajas, lo que podría significar que muchos cibernautas no identifican las amenazas, como correos fraudulentos o falsos avisos de accesos no autorizados a sus cuentas personales. Además, los propios dispositivos y aplicaciones filtran muchos posibles fraudes recibidos por correo o de otra manera, así que lo que se mide, realmente, es el nivel de alerta de los usuarios.

Cibercriminalidad

Las estadísticas del Ministerio del Interior detectaron un aumento de la cibercriminalidad de un 20,7% durante el año pasado con respecto a 2024. En total, 2.617 casos fueron denunciados a la Policía Nacional en A Coruña, y la gran mayoría de ellos fueron estafas informáticas, unas 2.285. Otros ciberdelitos, como acoso, también crecieron con respecto a 2024, pasando de 302 a 386 (casi un 28%) pero siguen siendo una minoría respecto a las estafas.

Más de seis estafas al día pueden parecer muchas, pero siguen siendo un número relativamente bajo si se tiene en cuenta la cantidad de internautas que usan la red a diario. De hecho, la Policía Nacional espera que sigan creciendo los próximos años, estimuladas por el uso de la IA, que los delincuentes también utilizan cada vez más. No es que la IA sea algo totalmente nuevo, pero antes se utilizaba simplemente para mejorar la experiencia de navegación. Por eso un usuario veía un vídeo de perros y enseguida recibía un anuncio de collares. Pero ahora, la IA generativa, la que permite crear contenido, hace posible, por ejemplo, elaborar el código fuente de un programa con muchos menos conocimientos informáticos.

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Desde el Grupo de Investigación Tecnológica emiten periódicamente consejos y el más importante es: nunca precipitarse. A menudo, el estafador intenta crear una sensación de urgencia en la víctima. Por ejemplo, fingiendo que es el banco alertando de una operación inusual. O un paquete que está esperando recibir. Siempre se trata de meter prisa para que no se pueda pensar.

En otros casos, es la ingenuidad, como por ejemplo en los delitos de amor. Si es así, siempre vale la pena contarle a otra persona lo que está pasando, y recibir el consejo que pueda impedir lo peor.

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