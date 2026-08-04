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A Coruña

Hace 50 años | El censo oficial certifica que A Coruña ya ha superado los 200.000 habitantes

Hace 100 años, en 1926, llegaba al puerto herculino un príncipe alemán, nieto del Kaiser Guillermo II

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/08/2026 04:30
Fotografía de las barracas de las fiestas de María Pita en 1995
Una imagen de A Coruña
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En 1976, hace 50 años, la ciudad superaba los 200.000 habitantes, según el censo oficial de población, mientras que hace 75, en 1951, el Obelisco terminaba sus obras de reforma y permitía ver su remozada cara. Hace 100 años, en 1926, llegaba al puerto herculino un príncipe alemán, nieto del Kaiser Guillermo II, para realizar una visita.

Hace 50 años | El censo oficial certifica que la ciudad ya ha superado los 200.000 habitantes

Se presta en la Comisión Municipal Permanente aprobación al Padrón Municipal de Habitantes, referido al 31 de diciembre de 1975, el cual da un resultado de 201.645 de población de derecho. Además, se agradece al pueblo de La Coruña las muestras de cariño y adhesión hacia los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, puestas de manifiesto el pasado día 29, con ocasión de su visita a nuestra ciudad. 

En los salones del hotel Atlántico tendrá lugar una subasta de diversas obras artísticas organizada por la casa ‘Hantson’. Noventa y nueve cuadros, tres abanicos, dos estuches con cinco figuras chinas y un juego de tazas de plata componen el total de los 105 objetos de la subasta que se realizará en la ciudad.

Portada de El Ideal Gallego del 4 de agosto de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 4 de agosto de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El Obelisco, en libertad tras el desmontaje de los andamios

Amanecerá en libertad el Obelisco remozado. Durante toda la madrugada se ha procedido a desmontar andamios y vallado, en presencia de nutridos grupos de impacientes que querían ser los primeros en saborear el bello espectáculo. Podemos asegurar, a la hora de cerrar esta edición, que la veleta indica viento del Norte y que es de un verde precioso. 

Por otra parte, en la crónica de sucesos, en la Casa de Socorro del Hospital fue curado Manuel Moreira Justo, de 61 años, con domicilio en Ángel Rebollo, 12, primero izquierda, que sufre una fuerte contusión con hematoma en la región nasal, con probable fractura de los huesos propios de la nariz, que le produjeron, según manifestaciones del herido, en agresión. Su estado fue calificado de leve.

Portada de El Ideal Gallego del 4 de agosto de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 4 de agosto de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Un príncipe alemán llega de visita al puerto herculino

En el vapor ‘Madrid’ llegó a la Coruña, entre el pasaje de tránsito, el príncipe José Fernando de Alemania, hijo del Komprinz y por consiguiente nieto del Kaiser Guillermo II y ahijado de SS.MM. de España. Desembarcó acompañado del representante de la Compañía Hamburguesa ‘Lloyd Norte Alemán’ don Felipe Rodríguez, recorrió la población visitando los sitios más notables. Estuvo en el Gobierno civil, fue al Ayuntamiento a cumplimentar al alcalde señor Casás, saludó al presidente de la Comisión de fiestas y asistió a la corrida de toros. 

Por otra parte, tras breve dolencia, falleció nuestro convecino y primer teniente de alcalde Antonio Fernández López, víctima de una traidora angina de pecho.

Portada de El Ideal Gallego del 4 de agosto de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 4 de agosto de 1926
Archivo El Ideal Gallego
2 AGOSTO 2001 PAGINA 5 / 04 FEBRERO 2003 PAGINA 8UNA PLAGA DE INSECTOS AMENAZA LA SALUD DE LAS PLANTAS DEL JARDIN DE MENDEZ NUâEZ *** Local Caption *** 2 AGOSTO 2001 PAGINA 5 / 04 FEBRERO 2003 PAGINA 8UNA PLAGA DE INSECTOS AMENAZA LA SALUD DE LAS PLANTAS DEL JARDIN DE MENDEZ NUâEZ

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