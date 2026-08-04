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A Coruña

El centro comercial Cuatro Caminos inaugura tres nuevas tiendas

Sandra Hermida Atelier, Pluricosmética y Padthaiwok abrieron durante el mes de julio

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/08/2026 11:13
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El Centro Comercial Cuatro Caminos continúa consolidando su oferta comercial con la incorporación de tres nuevos operadores durante el mes de julio: Sandra Hermida Atelier, Pluricosmética y Padthaiwok. Tres aperturas que, según explican desde la superficie, "refuerzan el mix comercial y que responden a algunas de las tendencias actuales de consumo, especialmente en el ámbito de la belleza, el cuidado personal y la restauración".

Una de las grandes novedades del mes ha sido la llegada de Sandra Hermida Atelier, un nuevo concepto de peluquería y cuidado capilar que abrió sus puertas en la primera planta del centro comercial. El espacio, liderado por Sandra Hermida, nace con una propuesta diferencial que combina salón de belleza, zona de color, lavacabezas privados, tratamientos capilares y una experiencia de spa para pelo pensada para quienes buscan un servicio personalizado y cuidado al detalle.

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También en el ámbito de la belleza, el centro comercial ha incorporado Pluricosmética, una marca referente en el sector de la cosmética y la belleza profesional en la Península Ibérica. Su llegada a Cuatro Caminos amplía la oferta del centro con un espacio dedicado a productos profesionales de peluquería, estética, uñas, maquillaje, cuidado facial, corporal y herramientas especializadas.

La tercera apertura del mes ha sido Padthaiwok, que se incorpora al Rincón Verde con una propuesta de restauración inspirada en el Thai Street Food. La cadena especializada en cocina tailandesa suma así una nueva opción gastronómica al centro comercial, con una carta basada en noodles, arroces al wok, currys, bowls y otras recetas de inspiración asiática.

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