Dos patrullas de la Policía, una ambulancia y un vehículo médico para reducir a un exaltado en el centro de A Coruña
La reducción del joven, de unos 25 años, duró más de una hora
Un hombre de unos 25 años fue reducido por la Policía Local de A Coruña, tras recibir la llamada de varias personas del entorno de Pla y Cancela. Pasadas las 22.30 horas, el varón en cuestión se encaró, insultó y amenazó a varias mujeres, según ellas con comentarios subidos de tono. El escándalo fue in crescendo, hasta el punto de golpearse la cabeza a propósito contra las verjas de los negocios que ya estaban cerrados. Una exaltación llamativa y que pudo haber sido mucho peor, según los implicados.
Varios viandantes buscaron refugio en los bares próximos e instaron a llamar a Policía. Dos patrullas llegaron en cuestión de minutos e intentaron razonar con el hombre, que seguía insultando y amenazando, incluso a los agentes. En vista de lo desagradable de la situación, la decisión fue retenerlo dentro del coche hasta que llegase la ambulancia, no sin ciertas dificultades para proceder y con un llamamiento constante a la calma. Según los viandantes, el joven había salido de una casa acompañado de un amigo y varias mujeres, quienes a la postre fueron objeto de su ira.
La espera por la ambulancia, de unos diez minutos, se hizo larga. El retenido golpeó las puertas del coche y profirió continuos insultos a los presentes. Los equipos médicos procedieron a la sedación, con el visto bueno de un médico que llegó al lugar de los hechos a petición de la Policía y los enfermeros.
Igualmente llamativo fue el proceso de traslado del coche patrulla a la camilla, siempre con una actitud condescendiente y conciliadora por parte de unos agentes que optaron por la humanidad y la comprensión.
Pasada una hora, y ya con el joven completamente sedado, fue trasladado al hospital.