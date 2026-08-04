Más de dos millones de kilos de patata gallega: la apuesta local de la empresa coruñesa Vegalsa

Un supermercado de Vegalsa Cedida

“Apoyar el producto local impulsa la economía y genera empleo. Respaldamos a los productores y denominaciones de origen, fortaleciendo sus estructuras y ofreciendo a nuestros clientes productos cercanos, frescos y de alta calidad”. Esta es la declaración de intenciones que recoge la memoria anual de Vegalsa, la empresa de distribución alimentaria que tiene sede en el polígono de A Grela, en A Coruña. Entre sus establecimientos, figuran los conocidos Autoservicios Familia y Eroski.

Este documento revela que esta empresa trabajó el año pasado con 1.844 proveedores regionales, nacionales e internacionales. De estos, el 48% (885) se corresponden con productores locales. Además, indica que esta “alianza estratégica”, tal y como lo denomina la compañía, con los proveedores gallegos, asturianos y castellanoleoneses se traslada a una “inversión de más de 589 millones de euros”, lo que supone un 40% de sus compras.

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La memoria anual del ejercicio correspondiente a 2025 asegura que Vegalsa fomenta “la colaboración y el crecimiento sostenible” mediante “relaciones sólidas y una comunicación eficaz” con “todos los actores locales” de su “cadena de valor”, desde los productores hasta llegar a los clientes.

Para gestionar de manera óptima estas relaciones, desarrolla diversas acciones. Destaca la optimización de la cadena de suministro, con evaluación y mejora de los procesos de fabricación y transporte, así como análisis de los formatos de servicio y la disposición de productos en el punto de venta para incrementar la eficiencia. A esto hay que sumar el desarrollo de productos y promociones, el apoyo a productos locales certificados y la coordinación con el Grupo Eroski, con el que mantiene una alianza estratégica.

Producto local

La compañía de distribución alimentaria comercializó más de dos millones de kilos de patata gallega con sello de calidad certificada, un 14% más que el año anterior, según los datos de su memoria anual. Este volumen representa el 60% de la producción amparada por la Indicación Geográfica Protegida Patata de Galicia en la comunidad y sitúa a la empresa como principal distribuidora del producto en Galicia y uno de los mayores operadores a nivel nacional.

También participó en el programa del Bono Peixe promovido por la Xunta. De este modo, los clientes pudieron acceder a un descuento del 25% en la compra de productos de la sección de pescadería.

Producto amparado por la Indicación Geográfica Protegida Pataca de Galicia Cedida

Como parte de esta apuesta por lo local, Vegalsa realizó diferentes campañas para promover el conocimiento y consumo entre sus clientes de más de 300 productos locales y de proximidad. En este apartado, destaca la celebración del 1º Encuentro con los productores asturianos, celebrado en mayo de 2025 en Avilés, y la promoción de productos gallegos innovadores de la mano de Clusaga. Además, a través de su enseña Cash Record, participó en el encuentro Galicia Fórum Gastronómico en A Coruña, destinado a profesionales del sector gastronómico.

Como parte de esta estrategia, la empresa también puso en marcha la plataforma digital ‘Viajes aquí al lado’, orientada a dar a conocer el trabajo de los productores locales que forman parte de la cadena de suministro. “A través de este espacio, acercamos a nuestros clientes las historias personales y profesionales que hay detrás de los productos de proximidad que comercializamos en nuestras tiendas viaxesaquiaolado.gal/es”, afirma la empresa.

Superficie comercial

Vegalsa es una empresa de distribución alimentaria con sede en A Coruña cuyo origen se remonta a 1956. Tiene presencia en Galicia, Asturias y Castilla y León. El año pasado registró una facturación de 1.736 millones de euros, lo que supuso una subida del 5,5%.

Dispone de 258.557 metros cuadrados de superficie comercial distribuida en 291 tiendas (92 Eroski Center, 79 Familia, 60 Eroski City, 25 Alixprox, 14 Cash Record, 8 Eroski, 6 Eroski gasolinera, 6 Eroski Rapid y un economato en Stellantis).