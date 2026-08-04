Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Dos de los heridos en el incendio de Nicomedes Pastor Díaz siguen en la unidad de quemados y otro recibe el alta

Los hospitalizados sufren quemaduras e intoxicación por inhalación de humo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/08/2026 11:56
Estado en el que quedó el edificio de Nicomedes Pastor Díaz tras el incendio
Estado en el que quedó el edificio de Nicomedes Pastor Díaz tras el incendio
Patricia G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Dos de las personas heridas este domingo en el incendio de la calle de Nicomedes Pastor Díaz, en A Coruña, continúan ingresadas en la unidad de quemados del hospital de A Coruña. Según han confirmado fuentes del Chuac, ambos padecen quemaduras leves e intoxicación por inhalación de humo, pero su estado es estable.

| Patricia G. Fraga

La mañana después del incendio de Nicomedes Pastor Díaz: “La gente decía fuego, fuego. A mí me entraba humo por la ventana”

Más información

Mientras, el otro paciente que quedaba ingresado en planta -tras recibir el alta los restantes ocho heridos atendidos en el hospital el domingo- ha salido también del centro sanitario.

Incendio en Nicomedes Pastor Díaz

La explosión de un patinete causa once heridos en una casa de A Coruña

Más información

El fuego se produjo en la madrugada de este domingo en la calle de Nicomedes Pastor Díaz, entre A Palloza y el parque Europa, después de que, según las primeras investigaciones, explotara la batería de un patinete eléctrico.

Incendio en Nicomedes Pastor Díaz

El testimonio de unos vecinos en el incendio de Nicomedes Pastor Díaz: “Creímos que era una pelea”

Más información

El incendio afectó tanto al primer piso en el que se produjo la explosión como a viviendas superiores y obligó a desalojar a los vecinos del edificio en plena madrugada. Según testigos presenciales, además de quemaduras e intoxicación por inhalación por humo, algunos de los afectados sufrieron diversos cortes en los pies al salir de casa descalzos y pisar los cristales de las ventanas que reventaron por el calor del fuego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El paro registra una subida "atípica" en julio con 1.554 desempleados más en Galicia
EP
Dos bomberos trabajan en el incendio de Palas de Rei

Extinguido el incendio de Palas de Rei tras calcinar 14 hectáreas
EFE

La UDC se una a ConfIA, la nueva iniciativa de diez universidades españolas para el uso de una IA confiable
EFE
Uno de los vehículos quedó volcado en la cuneta

Dos heridos tras un aparatoso accidente en el entorno del aeropuerto de A Coruña
Noelia Díaz