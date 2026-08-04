Estado en el que quedó el edificio de Nicomedes Pastor Díaz tras el incendio Patricia G. Fraga

Dos de las personas heridas este domingo en el incendio de la calle de Nicomedes Pastor Díaz, en A Coruña, continúan ingresadas en la unidad de quemados del hospital de A Coruña. Según han confirmado fuentes del Chuac, ambos padecen quemaduras leves e intoxicación por inhalación de humo, pero su estado es estable.

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Mientras, el otro paciente que quedaba ingresado en planta -tras recibir el alta los restantes ocho heridos atendidos en el hospital el domingo- ha salido también del centro sanitario.

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El fuego se produjo en la madrugada de este domingo en la calle de Nicomedes Pastor Díaz, entre A Palloza y el parque Europa, después de que, según las primeras investigaciones, explotara la batería de un patinete eléctrico.

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El incendio afectó tanto al primer piso en el que se produjo la explosión como a viviendas superiores y obligó a desalojar a los vecinos del edificio en plena madrugada. Según testigos presenciales, además de quemaduras e intoxicación por inhalación por humo, algunos de los afectados sufrieron diversos cortes en los pies al salir de casa descalzos y pisar los cristales de las ventanas que reventaron por el calor del fuego.