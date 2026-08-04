Dorian | “Coruña es una ciudad con elegancia y respeto por la cultura”

Los integrantes de Dorian, con Marc Gili a la izquierda, en una imagen promocional Cedida

Hay grupos que logran una conexión especial con el público de determinados lugares. Y viceversa, hay públicos que comprenden a la primera a determinadas bandas. Un idilio de este tipo es el que tiene Dorian con A Coruña, ya desde los tiempos en los que tocaban en salas como la Mardi Gras o el Playa Club. Ahora, regresan a lo grande. Mañana, 5 de agosto, vuelven a formar parte del Festival Noroeste Estrella Galicia, actuando en la plaza de María Pita (22.00 horas).

“Sabemos muy bien de la importancia que tiene María Pita para la ciudad y del bonito día en el que nos han colocado”, comenta Marc Gili, voz del grupo, que adelanta que tocarán varios palos: “Haremos un repaso a discos como ‘La ciudad subterránea’, ‘Justicia Universal’ o nuestro último trabajo, que se llama ‘Futuros imposibles’”, lo que les permitirá mostrar sus diferentes facetas, desde las más electrónicas, hasta las más “psicodélicas y de medios tiempos”.

Dorian | “Vamos a full, porque estamos en un momento extraordinario” Más información

En más de 20 años de carrera, han acudido a la ciudad en multitud de ocasiones. “Tenemos muchísimo cariño a Coruña porque es una ciudad que siempre hemos considerado que comprendió y entendió lo que intentaba hacer Dorian con su sonido desde el principio”, explica Gili en referencia a esa mezcla “entonces no muy usual de electrónica y guitarras de corte indie”.

No es sólo una mera unión entre banda y público, sino que aquí también tienen buenos amigos. “A mí me gusta mucho pasear por Coruña. Además tenemos muchos amigos en el Bristol. Tenemos muchos buenos amigos, entre ellos una de nuestras mejores amigas de toda la vida, así que para nosotros es como estar en nuestra propia casa”, comenta Gili, no sin añadir: “Yo siempre he dicho que Coruña es una ciudad que tiene mucha elegancia, mucha categoría y respeto por la cultura”.

Y esto lo dice recordando que también forman parte, el mismo día 5, de la programación de la Feria del Libro, firmando ejemplares de la biografía que les ha escrito Álex Serrano (‘A cualquier otra parte’), y que el día siguiente lo pasará “haciendo una buena ronda por las tiendas de vinilos”.

El libro

El libro de Serrano vio la luz a principios de este año y cuenta no sólo con testimonios de los propios integrantes de Dorian, sino de importantes miembros de la escena musical española como "Florent, el guitarrista de Los Planetas; Fangoria; los hermanos Morán, directores del festival de Benicassim en sus mejores años; La Habitación Roja... con todos, Álex creó algo que se parece mucho a la verdad de lo que ha sido la trayectoria de esta banda”, apunta Gili.

Una verdad que se sostiene en la esperanza y en el no rendirse. “Narra con todo lujo de detalles las dificultades que conlleva tener un sueño en el mundo de la música o en el mundo del arte cuando empiezas, cómo hay que luchar y no caerse nunca del caballo y cómo si se trabaja con fuerza, normalmente a veces suele ocurrir que los resultados llegan”, explica, al tiempo que recuerda que la obra de Serrano también permite hacerse una idea de cómo han sido estas últimas dos décadas en el panorama musical independiente del país.

El libro también les ha permitido hacer balance de su trayectoria ahora que enfocan su primer cuarto de siglo. “Podemos estar orgullosos de lo que ha sido la trayectoria de este grupo, que ha tenido siempre una actitud ética bastante comprometida con respecto a lo que es la industria musical”, apunta Gili sobre una banda que ha transitado un “camino independientemente de modas y presiones, y eso no es nada fácil, te lo aseguro, así que creo que la historia de Dorian demuestra que se puede hacer un camino en los márgenes de la gran industria y de sus modas cuando uno cree en uno mismo y en lo que está proponiendo”.

Nuevos trabajos

Hace dos años que publicaron su último disco, ‘Futuros imposibles’. En esta segunda mitad de año asegura que se enfocarán en lo que queda de gira. “Nos vamos a dar un poco más de tiempo, esto ha sido muy intenso”, apunta entre risas, recordando la presentación y lanzamiento del disco y la posterior publicación del libro. “Ahora nos quedan unos 15 o 16 conciertos por España en verano, luego iremos a México y terminaremos en Argentina, en el verano argentino, en febrero”.

Luego será momento de adentrarse en nuevos horizontes. “Nos encerraremos a preparar un nuevo álbum que ya empieza a tener sus primeras demos y canciones e ideas, pero que cuajará en el momento que terminemos de tocar en directo”, asegura la voz de Dorian, que aclara que el próximo año “habrá muy pocos conciertos de la banda, porque estaremos concentrados en hacer el álbum”.