Casi el 98% de los hogares coruñeses cuentan con conexión a internet

Un coruñés, en su casa, manipula su smart tv Carlota Blanco

El mundo digital ha cambiado todo los entornos, incluido el doméstico, que se ha llenado poco a poco de aparatos de entretenimiento donde antes solo existían la televisión y la radio. Internet ahora es imprescindible, tanto como la luz, el agua y el gas. De hecho, según los últimos datos de la Xunta, solo el 2% de los hogares coruñeses carece de conexión a internet.

Las estadísticas del Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Omsiga) recopilan los datos del año pasado que arrojan el resultado del 97,79% de los hogares coruñeses en los que reside una persona de entre 16 y 74 años. Lo cual es ligeramente superior al dato en 2024, que era de 96,69%. Si sigue así, antes de que acabe la década, A Coruña estará completamente conectada.

Aunque parezca un porcentaje alto, en realidad A Coruña está a la cola de la conectividad en los siete grandes municipios gallegos, solo por detrás de Ourense, con un 97,8%. La lista la encabeza Vigo, con un 98,5%.

R e MasOrange completan levan a cobertura aos 245 municipios galegos de menos de 10.000 habitantes Más información

Por supuesto, este avance en la conexión de internet viene acompañado de los dispositivos con los que se accede a la web. Poco a poco va creciendo el número de consolas de videojuegos, altavoces inteligentes, o smart tv. La mayoría ha crecido ligeramente, pero entre los que más se encuentran los altavoces inteligentes, que en un solo año han pasado del 19,6% en 2024 al 23,3%. En un caso, el de los ordenadores, el número de aparatos en los hogares coruñeses ha caído un 2%, hasta el 86,3%.

En solo un aspecto A Coruña está a la cabeza: en el uso de otros dispositivos, como las cámaras de seguridad y vigilancia, los sistemas de control de energía, automatización de ventanas y puertas, climatización y electrodomésticos conectados a la web. Casi se ha doblado en un año, pasando del 7,8% al 14,5%.

Usos

Queda la cuestión de para qué usan los coruñeses internet. O, por lo menos, para qué confiesan usarlo, dado que los datos están recopilados a través de encuestas del Instituto Galego de Estadística (IGE). Por ejemplo, el 75,4%, de los coruñeses realizaron compras online el año pasado. Esto, por cierto, lo sitúa en la media, entre Vigo (81,2%) y Ferrol (67,9%). Este porcentaje varía según el tramo de edad (hay que recordar que el estudio va de los 16 a los 74 años) siendo los jóvenes de entre 25 y 34 los que más compran por internet; el 92,6% lo hizo en alguna ocasión el año pasado.

Según Omsiga, en los últimos tres meses de 2025, a nivel gallego, el 79,3% de los jubilados utilizaron internet y el 100% de los estudiantes. El informe señala que la brecha digital, como se denomina a la diferencia en el uso de nuevas tecnologías entre mayores y jóvenes, se está cerrando lentamente.

La app Galtaxi gestionó más de 650 viajes en A Coruña en sus primeros días de vida Más información

En cuanto a sexos, ellas lo usan ligeramente más que ellos (un 94,5% frente a un 94,2%). Telefonear o realizar videoconferencias, leer noticias, o ejecutar operaciones de banca electrónica son los usos más habituales de la web a nivel gallego. Además, el 31,1% empleó herramientas de inteligencia artificial (IA).

La presencia de varias personas en el hogar no significa que se use mucho menos internet. De hecho, según las estadísticas de Omsiga, casi el 90% de los hogares de cuatro miembros han usado dispositivos electrónicos en los últimos tres meses de 2025, frente a solo el 90,9% de las personas que viven solas en casa.

Lo que no dice el informe es con qué frecuencia se emplean estos dispositivos. En cuanto a qué efecto tiene en la convivencia tanto uso de estas tecnologías, Claudia Pradas, psicóloga e influencer, reconoce que el uso o abuso de estos dispositivos en los hogares pueden llegar a afectar a la “dinámica interpersonal”, dependiendo de cómo sea esa dinámica, el uso y cantidad de aparatos, etc. Pero considera más problemáticos los dispositivos de uso individual (como los teléfonos móviles, que son el aparato más utilizado) porque fomentan el aislamiento.

“Crea una burbuja, un mundo interno en el que nada es compartido por los miembros de la familia, pero cada hogar es un mundo”, señala Pradas, que no considera que el smart TV fomente a veces actividades conjuntas, como ver juntos una película. Además, fuera de los hogares, el uso de los pantallas masivas también se deja notar, como explica la psicóloga. Como siempre, todo estriba en cómo se use la tecnología.