Archivadas las denuncias por acoso de dos exconcejalas contra Inés Rey y Lage Tuñas

Inés Rey y su equipo (con Acón y Fontán a la derecha) tras las elecciones de 2019 EC

Dos exconcejalas del Gobierno local de A Coruña y militantes de la agrupación, Esther Fontán y Eva Martínez Acón, denunciaron el pasado diciembre, a través del canal interno del PSOE, a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, por un supuesto acoso laboral durante el primer mandato de la regidora. Y este martes, tal y como se ha dado a conocer en las resoluciones emitidas por el PSOE provincial, se han archivado los dos expedientes informativos abiertos. Además, la formación no abre ningún procedimiento sancionador contra las partes.

Hay que remontarse a diciembre para contextualizar los hechos. Tan solo unos días después del revuelo mediático causado por una denuncia de acoso contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, se aireó públicamente la denuncia de las dos exconcejalas de A Coruña contra la alcaldesa y su número dos por supuesto acoso laboral. Y el medio de presentación de dichas denuncias no fue otro que el canal interno de denuncias antiacoso y anónimo creado por el propio partido.

Dicho momento fue especialmente sensible para el PSOE gallego. Tras darse a conocer el caso de José Tomé, también llegó la denuncia presentada por una militante del Ayuntamiento de Barbadás (Ourense), acusando al alcalde socialista de la localidad, Xosé Carlos Valcárcel, de acoso laboral. La alcaldesa de A Coruña había encabezado entonces un manifiesto firmado inicialmente por siete alcaldesas y más de 150 militantes, en el que reclamaban contundencia a la formación que dirige José Ramón Gómez Besteiro por considerar que no habían manejado la situación con la diligencia y la eficacia que requería. Por ello, cuando Acón y Fontán afirmaron haber sufrido "vejaciones" por parte de Rey y Lage Tuñas, la polémica se elevó a otro nivel.

La alcaldesa pronto se pronunció al respecto, negando tajantemente los hechos y lamentando que "un canal interno que surgió para defender a víctimas reales lo usen determinadas personas para fines que nada tienen que ver con esto. En el fondo, quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas". En un largo comunicado, en el que criticó que, pese a ser un canal anónimo, el nombre y apellido de las denunciantes fuese de dominio público (los audios presentados por estas incluso llegaron a la televisión nacional), la regidora denunció que no se podía "confundir la discrepancia política con el acoso. Quien no repite en unas listas, o discrepa en un gobierno, tiene otras vías y canales políticos para expresarse".

La resolución del PSOE provincial da por reproducida la parte documental presentada por las denunciantes. También por la alcaldesa, quien no solo transcribió una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados con las denunciantes, sino que también exhibió su teléfono móvil para que se comprobase la autenticidad de los mismos. Además, tanto Rey como Lage, Acón y Fontán prestaron declaración, cuyo resultado obra en el expediente. Con todo ello, la instructora del expediente dio traslado a la secretaría de organización provincial de A Coruña de su propuesta de sobreseer y archivar el expediente informativo.

Las denunciantes ahora podrán interponer recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en el plazo de diez días hábiles.