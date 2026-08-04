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A Coruña

A Coruña encamina la puesta en marcha de las rutas aéreas a Málaga, Bilbao, Valencia, Sevilla y Alicante

Inés Rey denuncia "a falta de vontade da Xunta" y demanda un "sistema xusto e igualitario para os tres aeroportos da nosa comunidade"

Lara Fernández
Lara Fernández
04/08/2026 14:50
Primer día de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla durante las obras en Santiago
Panel de destinos de Alvedro
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El Ayuntamiento de A Coruña ha abierto este martes el periodo de licitación para contar con cinco nuevas rutas aéreas nacionales desde el aeropuerto de Alvedro. Estas no son otras que Málaga, Bilbao, Valencia, Sevilla y Alicante, con las que el Gobierno local busca mejorar la conectividad y consolidar su papel como destino turístico, económico y congresual. 

El contrato de estas rutas tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de otra anualidad, y contará con un presupuesto superior a los 6,5 millones de euros. Las rutas a Málaga y Valencia deberán ofrecer, cada una, 208 vuelos anuales y un mínimo de 37.440 plazas al año. Bilbao, 180 vuelos anuales y un mínimo de 32.400 plazas al año; Alicante, entre 146 y 180 vuelos anuales según la anualidad del contrato, con hasta 32.400 plazas; y Sevilla, la que más vuelos tendrá, deberá incluir entre 288 y 352 operaciones anuales según la anualidad del contrato, con hasta 63.360 plazas.

El Consorcio de Turismo trabaja a su vez en la convocatoria de un nuevo concurso específico para rutas internacionales, con el fin de ampliar la conectividad de la urbe con mercados europeos prioritarios. La alcaldesa, Inés Rey, se mostró este martes especialmente crítica con la Xunta por su gestión aeroportuaria: "Ante a falta de vontade da Xunta por fortalecer o sistema aeroportuario galego, somos os Concellos os que nos vemos na obriga de asumir este investimento que no é só clave para A Coruña, senón para toda a provincia e o conxunto de Galicia". 

Así, insistó, "a Xunta deixa unha vez máis aos coruñeses financiando un servizo público do que se benefician todos los galegos". Una vez más, la regidora reiteró su disposición con la Xunta para conseguir "un sistema xusto e igualitario para os tres aeroportos da nosa comunidade". 

Wizz Air

Estas palabras de Inés Rey llegan después del anuncio de una nueva base operativa de Wizz Air en Santiago, donde se implantará con diez nuevas rutas, algunas de ellas solapando enlaces ya existentes en Lavacolla y en Alvedro. La alcaldesa criticó este lunes en la 'Cadena Ser' que el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, estuviese presente en la rueda de prensa de presentación de la aerolínea y demandó conocer el importe del contrato, que por ahora no es público. "Es una vergüenza", sentenció.

Viajeras junto al tablero de destinos del aeropuerto de Alvedro Paneles del aeropuerto de Alvedro

La llegada de Wizz Air a Lavacolla “entierra” la coordinación aeroportuaria gallega: “Será una carnicería”

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