Una FP con receta de futuro: el nuevo ciclo de Dietética llega a A Coruña para formar a los nutricionistas del mañana

Imágenes de las instalaciones del campus de ef educación sanitaria en A Coruña, donde se imparte el ciclo superior en Dietética Archivo El Ideal Gallego

En los pasillos del campus de ef educación sanitaria, en A Coruña, con vistas a Palacio de la Ópera, el olor a nuevo no es solo el de las instalaciones recién estrenadas. Es el de una oportunidad. Mientras en las facultades se pelean por décimas para entrar en una carrera, aquí se está gestando una revolución silenciosa en la forma de entender la salud. Y tiene que ver con la alimentación.

El ciclo superior en Dietética que arranca este curso no es un simple título más. Es, como demuestran las tendencias del sector, una respuesta a una demanda imparable. La alimentación saludable ya no es una moda, es una necesidad. Clínicas, residencias de mayores, centros deportivos de élite, colegios y grandes empresas de restauración buscan desesperadamente a profesionales que sepan diseñar menús equilibrados, controlar la calidad de los alimentos y educar en hábitos de vida saludables. El que salga de aquí no va a buscar trabajo, sino que va a elegir dónde ejercer.

Imágenes de las instalaciones del campus de ef educación sanitaria en A Coruña, donde se imparte el ciclo superior en Dietética Archivo El Ideal Gallego

Más allá del "plato del buen comer"

Porque esto no va de recetas caseras. El plan de estudios de este grado superior es exigente y está pensado para el mundo real. Los alumnos que se matriculen aprenderán a manejar software profesional de nutrición, a realizar análisis bromatológicos en laboratorios equipados con material de última generación y a aplicar la dietoterapia en casos reales. Pero hay un plus que marca la diferencia: las prácticas en empresas.

Y aquí no hablamos de un mero trámite. El centro tiene establecidos convenios con centros sanitarios, residencias geriátricas, clubs deportivos y laboratorios de la zona para que el alumno se enfrente desde el primer día a la casuística del día a día. Diseñar un menú para un deportista de alto rendimiento no es lo mismo que planificar la dieta de un paciente con diabetes. Aprender a hacerlo en un entorno real, con asesoramiento individualizado y talleres de orientación laboral, es el valor añadido que ofrece este ciclo.

Imágenes de las instalaciones del campus de ef educación sanitaria en A Coruña, donde se imparte el ciclo superior en Dietética Archivo El Ideal Gallego

Salidas profesionales: un abanico de posibilidades

El técnico superior en Dietética puede desarrollar su carrera en múltiples direcciones. No está atado a un único perfil. Estas son algunas de las salidas más demandadas:

● Técnico superior en Dietética en hospitales, clínicas privadas y consultas nutricionales.

● Educador sanitario especializado en nutrición, trabajando en programas de salud pública y campañas de prevención.

● Asesor nutricional en centros deportivos y de bienestar, diseñando pautas alimentarias para mejorar el rendimiento.

● Responsable de alimentación en colectividades, gestionando menús en comedores escolares, residencias de ancianos o empresas de catering.

● Técnico en control de calidad alimentaria, supervisando los procesos en la industria agroalimentaria.

● Técnico en higiene alimentaria y seguridad sanitaria, garantizando que los productos cumplan con la normativa vigente.

Imágenes de las instalaciones del campus de ef educación sanitaria en A Coruña, donde se imparte el ciclo superior en Dietética Archivo El Ideal Gallego

La FP como trampolín

Uno de los grandes mitos que persiguen a la Formación Profesional es que es un callejón sin salida, una vía de escape para quienes no logran entrar en la universidad. Quien piense eso, está muy equivocado. Al finalizar este ciclo superior, el alumno obtiene un título oficial que le permite acceder directamente al mercado laboral, pero también es la llave para seguir estudiando.

La normativa actual permite que la nota media del expediente de la FP sustituya a la del bachillerato para acceder a la universidad. Así, un alumno que termine con un buen expediente en Dietética puede presentarse a la fase específica de la selectividad y sumar puntos para entrar en carreras como Nutrición Humana y Dietética, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enfermería, Fisioterapia o incluso Medicina. No se trata de un "plan B" para los que se quedan fuera, sino de una estrategia inteligente para llegar a la carrera con una base práctica que los estudiantes de bachillerato no tienen.

Un entorno para aprender haciendo

El centro coruñés ha apostado fuerte por la formación sanitaria. En sus instalaciones, los futuros dietistas no solo encontrarán pupitres, sino un entorno inmersivo. Hablamos de campanas de flujo laminar para trabajar en condiciones estériles, autoclaves, microscopios de alta resolución y material de vidrio para análisis. El espectrofotómetro o los baños termostatados no son decorado; son la herramienta con la que aprenderán a evaluar la calidad de los alimentos y a garantizar la seguridad sanitaria.

El perfil del futuro alumno

Este ciclo está pensado para dos tipos de personas. Por un lado, aquellos que tienen claro que su futuro profesional pasa por la salud y la alimentación, y que quieren contar con una empleabilidad casi asegurada al salir. Por otro, los jóvenes que vieron frustrado su sueño de entrar a la universidad por unas décimas y buscan un camino alternativo que, lejos de ser un rodeo, se convierte en un atajo hacia una carrera con más madurez y experiencia.

En un mundo donde la obesidad y los trastornos alimentarios son un problema de salud pública, ser dietista es mucho más que un empleo: es una responsabilidad. Y en A Coruña, la formación para asumirla ya está en marcha