Tres personas continúan ingresadas tras el incendio en un edificio de A Coruña en la madrugada del domingo

Los bomberos inspeccionan el interior del edificio que sufrió el incendio en Nicomedes Pastor Díaz Patricia G. Fraga

Tres personas continúan ingresadas este lunes en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) tras el incendio registrado en la madrugada del domingo en el número 15 de la calle Nicomedes Pastor Díaz, entre A Palloza y el parque Europa.

Fueron once las personas trasladadas al Chuac tras el incidente causado, lo más probable, por la explosión de un patinete eléctrico que estaba siendo cargado en el primer piso. Ocho de los afectados han sido dados de alta, y de los tres que se mantienen hospitalizados, dos se encuentran en la Unidad de Quemados y otro de ellos, en planta.

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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, agradeció este lunes a los servicios de emergencia municipales, sanitarios y a las concejalas de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, y de Bienestar Social, Nereida Canosa, "quienes estuvieron a pie de obra por si fuese necesario alojar a alguien en el Fórum Metropolitano". La regidora explicó que los hospitalizados están "fuera de peligro, pero pendientes de evolución".

Recomendaciones

Los ingresos fueron motivados por la inhalación de humo y quemaduras, y uno de los afectados padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Además, según testigos presenciales, habría personas con cortes en los pies, ya que algunos vecinos tuvieron que salir de forma tan apresurada de sus viviendas que lo hicieron descalzos. La alcaldesa hace un llamamiento a "seguir las recomendaciones" de los equipos de emergencias en casos así, pese al "nerviosismo" que generan.