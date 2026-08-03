El rey emérito verá desde A Coruña el eclipse solar total del próximo 12 de agosto

El rey emérito, durante un acto oficial en Francia en abril EFE

Juan Carlos I estará en A Coruña el próximo 12 de agosto. Lo hará para poder disfrutar desde la ciudad del acontecimiento astronómico del siglo, el eclipse total de sol que tendrá al territorio herculino como uno de los lugares desde los que mejor se podrá observar el evento.

El rey emérito –que desde 2020 reside en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos– se hospedará en una vivienda del centro de A Coruña, perteneciente a una familia conocida que cuenta también con un inmueble situado en el área metropolitana coruñesa. Entre estas dos casas pasará Juan Carlos I esos días que rodean al eclipse solar.

No es la primera vez que el emérito se hospeda en la ciudad en los últimos tiempos, aunque sus visitas hayan pasado inadvertidas, frente a las que realiza de forma habitual a Sanxenxo, donde suele dejarse ver navegando en compañía de su amigo personal Pedro Campos.

De hecho, en una de esas estancias fue la última vez que se vio a Juan Carlos I en A Coruña. Fue el pasado mes de septiembre, cuando el rey emérito tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Alvedro tras el desvío de su vuelo desde Peinador.

Últimas visitas

La última visita como tal del monarca emérito a A Coruña fue en 2008, cuando inauguró la exposición conmemorativa de los 800 años de historia de la ciudad. Además, Juan Carlos I estuvo en otras ocasiones en la urbe herculina en el siglo XXI. Así, en 2002 la visitó después de la catástrofe del ‘Prestige’ y al año siguiente estuvo en la Regata Infanta Elena de vela, que lleva el nombre de su hija mayor. En 2004 vio en Riazor el partido en el que el Deportivo acarició la final de la Champions, pero en el que acabó perdiendo 0-1 frente al Oporto. En 2005 el emérito tuvo dos pasos por A Coruña, el primero para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas y el segundo para inaugurar una nueva planta de Estrella Galicia en el polígono de A Grela.

La visita más sonada de Juan Carlos I se produjo precisamente hace 50 años, cuando el rey y doña Sofía llegaron por primera vez a A Coruña como monarcas, pocos meses después de la muerte de Franco y de ser nombrados reyes de España. Tras este paso en 1976, la siguiente vez que Juan Carlos estuvo en la ciudad fue en 1979 para inaugurar la sede de la Real Academia Galega, mientras que en 1982 estuvo en el estreno de una planta de coque de la refinería de Repsol. Posteriormente, en el 85, celebró en A Coruña el Día de las Fuerzas Armadas y en el 1987 inauguró en Mariñán la Conferencia Internacional de Salvamento de Náufragos.

La Casa de las Ciencias en 1985

Precisamente en una de sus estancias en A Coruña fue cuando se produjo una conspiración golpista, que planeó un atentado contra la vida del rey del entonces presidente del Gobierno, Felipe González, además de contra otros integrantes de la cúpula del Estado como el vicepresidente Alfonso Guerra o el ministro de Defensa, Narcís Serra, y contra la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina. El magnicidio se llevaría a cabo durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en junio de 1985 en A Coruña. El grupo de militares implicado, junto a varios civiles, pretendía alquiler un edificio con sótano cerca de la tribuna y hacer un túnel para colocar explosivos. Sin embargo, el golpe fue abortado por los mismos organizadores, tras comprobar que el Cesid (la agencia de inteligencia española) los tenía controlados.

Pero no todo fue complejo en esa visita del año 1985 a A Coruña. Ese mismo viaje oficial fue el que permitió a los reyes Juan Carlos y Sofía inaugurar de manera oficial la Casa de las Ciencias, o lo que es lo mismo, el que se convirtió en el primer museo interactivo público de España. Más de 40 años después, este espacio científico se ha seguido ganando su fama y en los últimos meses ha sido uno de los que más han fomentado el conocimiento alrededor del eclipse solar del 12 de agosto.