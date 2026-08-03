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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 3 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
03/08/2026 04:35
La Delio Valdez, en concierto
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El primer lunes de fiestas se inicia con Mostrart y la Feria del Libro ya a pleno rendimiento en los jardines de Méndez Núñez. La primera tendrá sus puestos abiertos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00, mientras que la segunda lo hará de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas.

Fiestas de María Pita, programa completo día a día

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Además, el tercer concierto de la serie 'Noites de María Pita' tendrá el toque latino como gran protagonista, con el concierto de La Delio Valdez.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Luz Casal se creció en A Coruña con un concierto accidentadoVer más imágenes
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