¿Qué hacer hoy, 3 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

La Delio Valdez, en concierto La Delio Valdez

El primer lunes de fiestas se inicia con Mostrart y la Feria del Libro ya a pleno rendimiento en los jardines de Méndez Núñez. La primera tendrá sus puestos abiertos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00, mientras que la segunda lo hará de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas.

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Además, el tercer concierto de la serie 'Noites de María Pita' tendrá el toque latino como gran protagonista, con el concierto de La Delio Valdez.