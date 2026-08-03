Preocupación en las escuelas infantiles municipales de A Coruña ante el cambio de gestión: las Ampas piden transparencia

Varias personas pasan por delante de la EIM Agra do Orzán Patricia G. Fraga

Crece la preocupación en las escuelas infantiles municipales de la ciudad ante las nuevas empresas que asumirán la gestión de seis de ellas desde el próximo curso. Las Ampas y familias de centros como EIM Agra do Orzán, Luis Seoane, Carricanta, Arela, Cativos y Os Rosales, integrados en la red educativa municipal, han reclamado "transparencia" al Ayuntamiento y han comenzado a movilizarse después de que el Consistorio haya requerido información a tres empresas multiservicios (Enequip Serveis Integrals, Sararte y Grupo de Atención a Dependientes) de cara a la adjudicación del contrato para la dirección de los centros durante los dos próximos años.

Según explican desde el Ampa de la EIM Luis Seoane, hasta este curso gestionada por Pasiños SL, "de las ocho escuelas infantiles municipales, a seis se les había acabado la licitación del contrato". "Ahora salió la nueva licitación y esas seis han pasado aparentemente a tres empresas multiservicios nuevas, a la espera de que se resuelva el proceso. Lo sabemos porque las anteriores adjudicatarias nos indicaron que el Ayuntamiento les había hecho un requerimiento de entrega de documentación a las nuevas empresas", indican.

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Eso ha generado malestar entre las familias: "Conocíamos que había la posibilidad de que hubiese cambios, pero no esperábamos que fuesen tan tarde. Nos encontramos a un mes de empezar el curso y todavía no sabemos quienes son lo encargados de esas empresas". El personal, explican, debería ser subrogado si están de acuerdo, "pero se supone que la dirección no lo será porque antes dependía de la empresa".

Así, denuncian que la "familiaridad y el entorno conocido que había hasta ahora será difícil de replicar con empresas que no son de aquí y que se dedican a muchas más actividades, que su campo no son solo las escuelas infantiles". "Nos genera incertidumbre sobre los servicios, los horarios... Es un cambio chocante", reiteran. Así, los padres reclaman una transparencia que creen que no habido a lo largo del proceso, y se mantienen a la espera de organizarse y decidir qué pasos dar.

Por su parte, desde el Ayuntamiento demandan calma y explican que "estamos nun procedemento de licitación onde as mellores propostas, sobre todo en canto ao proxecto educativo, dá a entender que vai haber un cambio nas empresas que prestan o servizo". Frente a las dudas respecto al personal, añaden que "o persoal sabe que en setembro volven á súa escola con normalidade": "O persoal das escolas infantiles municipais se mantén, como se fai en todos os servicios que presta o Concello onde hai dereito a subrogación". "A calidade do proxecto educativo foi obxecto de valoración polos técnicos municipais, e isto ten máis puntuación que o referente ao apartado económico", insisten: "As familias deben saber que está totalmente garantizado o bo funcionamiento das escolas, como ata agora".