Los vecinos del Agra do Orzán llevan su lucha por el parque al registro municipal

Representantes vecinales, este lunes frente al Ágora Quintana

Los vecinos del Agra do Orzán registraron este lunes en el Ágora la alegación colectiva impulsada por la entidad vecinal frente a la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal en el ámbito del Polígono M22 Parque del Agra. Esta alegación fue firmada por más de 5.600 personas y el siguiente paso tendrá lugar este martes a las 11.00 horas, cuando la asociación de vecinos acuda al Registro Municipal de María Pita para presentar un escrito en el que expondrá con más detalle nueve argumentos o alegaciones frente al expediente de aprobación inicial.

La asociación vecinal, según informó en un comunicado, tiene constancia de que varias personas ya registraron individualmente la alegación, en los mismos términos del modelo propuesto por la asociación. Fue precisamente la asociación vecinal quien, del 6 al 31 de julio, habilitó en la calle Barcelona el punto de información por el que pasaron más de cinco mil personas para firmar esa alegación de forma colectiva.

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La modificación parcial del PXOM se aprobó inicialmente con el voto a favor del BNG, pero la asociación del barrio ha presentado alegaciones desde el inicio y piensan llegar hasta el final. Según el plan actual, toda la zona alrededor del Observatorio se urbanizará, creando un parque rodeado de 21 bloques de viviendas. Los vecinos, en cambio, quieren el Parque del Observatorio tal y como se les prometió.