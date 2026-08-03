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A Coruña

Los sindicatos denuncian que las empresas del sector hostelero en A Coruña ofrecen aumento de sueldo si no se hace huelga

Programan varias concentraciones delante de los principales hoteles de la ciudad para el 12 de agosto

Europa Press
03/08/2026 19:31
La nueva terraza del Hotel Meliá María Pita en A Coruña
Para el 12 de agosto prevén una concentración frente al Hotel Meliá María Pita 
Víctor Seoane
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Los sindicatos convocantes de la huelga en el sector hostelero de A Coruña -CC.OO., UGT y CIG- han denunciado que varios empresarios del sector hostelero y hotelero de la provincia han ofrecido a sus empleados aumentos salariales condicionados a no participar en la huelga prevista para el 12 de agosto.

En una nota de prensa, los representantes de los trabajadores han asegurado que esta situación responde a la "inacción de la patronal" que, según han denunciado, prometió enviar una oferta "a finales de junio" y "todavía no ha llegado".

Héctor Cañete: "La huelga de hostelería hace daño a A Coruña y al Deportivo"

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En este contexto, UGT, CC.OO. y CIG continúan con los preparativos de la huelga. Para ello, este mismo lunes celebran asambleas informativas en Ferrol, Santiago y A Coruña. A partir de este martes, se distribuirán folletos informativos a los centros de trabajo y a la ciudadanía en general.

Además, se programaron varias concentraciones delante de los principales hoteles de las ciudades para el 12 de agosto. En A Coruña, tendrán lugar a las 10.30 horas en el Eurostar Atlántico, a las 12.00 horas en el Finisterre, a las 13.30 horas en el Meliá, a las 16.00 horas en el Riazor y a las 17.30 horas en el Hesperia.

Por último, los tres sindicatos han reiterado su disposición a sentarse en la mesa de negociación "cualquier día y a cualquier hora" para resolver la situación.

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