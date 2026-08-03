Los sindicatos denuncian que las empresas del sector hostelero en A Coruña ofrecen aumento de sueldo si no se hace huelga
Programan varias concentraciones delante de los principales hoteles de la ciudad para el 12 de agosto
Los sindicatos convocantes de la huelga en el sector hostelero de A Coruña -CC.OO., UGT y CIG- han denunciado que varios empresarios del sector hostelero y hotelero de la provincia han ofrecido a sus empleados aumentos salariales condicionados a no participar en la huelga prevista para el 12 de agosto.
En una nota de prensa, los representantes de los trabajadores han asegurado que esta situación responde a la "inacción de la patronal" que, según han denunciado, prometió enviar una oferta "a finales de junio" y "todavía no ha llegado".
En este contexto, UGT, CC.OO. y CIG continúan con los preparativos de la huelga. Para ello, este mismo lunes celebran asambleas informativas en Ferrol, Santiago y A Coruña. A partir de este martes, se distribuirán folletos informativos a los centros de trabajo y a la ciudadanía en general.
Además, se programaron varias concentraciones delante de los principales hoteles de las ciudades para el 12 de agosto. En A Coruña, tendrán lugar a las 10.30 horas en el Eurostar Atlántico, a las 12.00 horas en el Finisterre, a las 13.30 horas en el Meliá, a las 16.00 horas en el Riazor y a las 17.30 horas en el Hesperia.
Por último, los tres sindicatos han reiterado su disposición a sentarse en la mesa de negociación "cualquier día y a cualquier hora" para resolver la situación.