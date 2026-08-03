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A Coruña

La llegada de Wizz Air a Lavacolla “entierra” la coordinación aeroportuaria gallega: “Será una carnicería”

Las rutas nacionales anunciadas por la aerolínea, excepto Zaragoza, ya se operan en Santiago y lo harán en Alvedro

Lara Fernández
Lara Fernández
03/08/2026 05:30
Viajeras junto al tablero de destinos del aeropuerto de Alvedro Paneles del aeropuerto de Alvedro
Viajeras junto al tablero de destinos del aeropuerto de Alvedro
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Hace unos días se dio a conocer la implantación de una base operativa de Wizz Air en el aeropuerto de Lavacolla. El anuncio, además, llegaba con nuevas rutas para Santiago: diez, dos de ellas internacionales. Lo curioso, puntualizan expertos coruñeses, es que de las nacionales, solo una, Zaragoza, no se solapa con otras conexiones ya existentes ya no solo en Galicia, sino en la propia terminal santiaguesa.

Todo ello, además, horas después de revelarse el convenio con Inditex anunciado por el Gobierno local de A Coruña, lo que llevó al Ayuntamiento de Santiago a apelar a la coordinación “estratégica” de los tres aeropuertos gallegos para evitar que se dupliquen rutas. “La coordinación parece que solo es cuando Santiago gana. Hay una desigualdad de condiciones tremenda, ya no solo por parte de la Xunta, sino también de la Diputación de A Coruña”, señala el portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, quien considera que este anuncio “entierra la coordinación aeroportuaria” planteada desde hace meses en Galicia.

El Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia celebró en octubre de 2025 la primera reunión tras la fuga de Ryanair de los aeropuertos de Peinador y Lavacolla. A día de hoy, la implantación de una base operativa de la aerolínea ‘low-cost’ en Santiago es, para Maroto, “una operación opaca”: “Siempre se recurre al mantra de la coordinación cuando hay anuncios en Alvedro, pero con Santiago siempre todo es un logro”.

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Para el portavoz de Vuela Más Alto, lo que ocurrirá en Lavacolla será “una guerra y una carnicería” al duplicarse destinos. Las nuevas rutas de la compañía aérea de bajo coste húngara serán Roma, Varsovia, Madrid, Valencia, Bilbao, Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Zaragoza. Así, los enlaces con los aeropuertos malagueños, valenciano y bilbaíno se solaparán con los que ya había aprobado el Ayuntamiento de A Coruña en su última Junta de Gobierno local. Además, también se repiten otras rutas que hay en Alvedro, como las de Tenerife, Gran Canaria y Madrid. Pero, a su vez, Santiago ya opera a todos estos destinos nacionales, menos Zaragoza. “No tiene sentido”, insiste Maroto.

El portavoz de la entidad en apoyo a Alvedro recuerda, además, que “Wizz Air nunca entró en un aeropuerto con una base sin haber operado rutas previamente”, por lo que demanda que el contrato de la operación “sea público”: “Los expedientes administrativos, los criterios seguidos para la asignación de fondos, las aportaciones económicas comprometidas por cada administración y los contratos que se hayan suscrito”. 

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