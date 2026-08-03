La Xunta autoriza la licitación de una nueva fase de ampliación del Chuac por casi 52,2 millones

Obras del Nuevo Chuac Javier Alborés

El Consello da Xunta autorizó este lunes la licitación del contrato para acometer la Fase 2.1 del Nuevo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), que abarca la excavación, el movimiento de tierras y la valorización de materiales, por casi de 52,2 millones.

Esta actuación será esencial dentro de las obras del Nuevo Chuac, ya que permitirá preparar los terrenos sobre los que se ejecutará la futura ampliación hospitalaria mediante la realización de las principales actuaciones necesarias para hacer posible el inicio de las obras de edificación.

Esta segunda fase se divide en dos partes, lo que permitirá que la obra del nuevo edificio se ajuste a las necesidades asistenciales y presupuestarias en la fecha de la licitación, evitando sobrecostes que puedan comprometer los futuros plazos de ejecución.

El contrato, que se licitará este mismo mes, comprende las actuaciones previas necesarias para la ejecución posterior del nuevo edificio asistencial, en las que se incluyen tanto las demoliciones de las edificaciones existentes como la ejecución de la práctica totalidad de los movimientos de tierras previstos en el ámbito de actuación, así como la gestión y valorización de los materiales naturales obtenidos durante las excavaciones, de acuerdo con la normativa estatal que regula su reutilización.

La Xunta pone en marcha la demolición de 17 viviendas en el entorno del Chuac Más información

Esta actuación supone la excavación de aproximadamente 800.000 metros cúbicos de materiales, una superficie equiparable a veinte campos de fútbol.

Entre los trabajos previstos en este nuevo contrato figura la demolición de 17 viviendas unifamiliares situadas en el entorno de Curramontes, así como de las construcciones auxiliares existentes en estas parcelas, destinadas a garajes, almacenes y otros usos complementarios.

También se contempla la demolición de los cierres de las parcelas de las calles Curramontes y Castaño de Eirís, y de dos aparcamientos provisionales situados en el ámbito de actuación, así como la retirada de las redes de servicios que habían quedado fuera de funcionamiento antes del inicio de las obras.

Estas actuaciones permitirán liberar completamente "o espazo destinado á futura ampliación do complexo hospitalario"

En cuanto a las excavaciones, son todas las necesarias para la construcción del Nuevo Chuac, con lo que solo quedarán pendientes para una fase posterior los trabajos correspondientes a la actual central de energías y a la vía de circunvalación del Chuac.

De la misma manera, están previstas las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad de los desmontes generados durante las excavaciones, "mediante a execución de ancoraxes, desmontes xerados durante as escavacións, pantallas de micropilotes e os correspondentes sistemas de drenaxe, co obxectivo de asegurar a estabilidade e a seguridade dos noiros durante o desenvolvemento das futuras obras", indica la Xunta.

Los materiales naturales procedentes de las excavaciones serán reutilizados en lugar de ser eliminados como residuos.

Los materiales excavados serán trasladados, según las necesidades de la obra y las indicaciones de la dirección, al Puerto Exterior da Coruña o los terrenos expropiados por la Axencia Galega de Infraestruturas para la Vía Ártabra.

Con la autorización de esta licitación, la Xunta da un nuevo impulso "na execución do Novo Chuac", una actuación imprescindible para acondicionar los terrenos sobre los que se levantará la futura ampliación del centro hospitalario de A Coruña.

La previsión de la Xunta es adjudicar este contrato antes de que acabe este 2026.