Heridos graves dos jóvenes de A Coruña tras un atropello en Alfonso Molina

Estado en el que quedó el vehículo tras el atropello Patricia G. Fraga

Dos personas resultaron heridas en la tarde del lunes tras un atropello en Alfonso Molina, en la zona de la antigua Fábrica de Armas y en dirección al colegio Maristas. Según informa el 112, el suceso ocurrió sobre las 18.50 horas. Hasta el lugar se desplazaron varias ambulancias para prestar ayuda a los heridos. Fue la Guardia Civil, apoyada por la Policía Local de A Coruña.

Dos jóvenes fueron trasladados al cercano Chuac con pronóstico grave tras ser arrollados por un Seat Ibiza. El parte oficial de los servicios médicos es que el pronóstico es reservado y los heridos presentan distintos golpes y contusiones. El suceso ha provocado importantes retenciones en la avenida. De momento se desconoce el estado de las personas involucradas en el accidente.