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A Coruña

Heridos graves dos jóvenes de A Coruña tras un atropello en Alfonso Molina

Fueron trasladados al hospital pasadas las 19.00 horas

Guillermo PargaJorge Riveiro
Guillermo Parga y Jorge Riveiro
03/08/2026 20:00
Estado en el que quedó el vehículo
Estado en el que quedó el vehículo tras el atropello
Patricia G. Fraga
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Dos personas resultaron heridas en la tarde del lunes tras un atropello en Alfonso Molina, en la zona de la antigua Fábrica de Armas y en dirección al colegio Maristas. Según informa el 112, el suceso ocurrió sobre las 18.50 horas. Hasta el lugar se desplazaron varias ambulancias para prestar ayuda a los heridos. Fue la Guardia Civil, apoyada por la Policía Local de A Coruña. 

Dos jóvenes fueron trasladados al cercano Chuac con pronóstico grave tras ser arrollados por un Seat Ibiza. El parte oficial de los servicios médicos es que el pronóstico es reservado y los heridos presentan distintos golpes y contusiones. El suceso ha provocado importantes retenciones en la avenida. De momento se desconoce el estado de las personas involucradas en el accidente.

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