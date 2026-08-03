Hace 100 años | De la bella Función del Voto a la desanimada Fiesta de la Flor en A Coruña

Las jóvenes de la Fiesta de la Flor de 1926 en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, el Deportivo ganaba en pretemporada 1-6 al Viveiro con ‘hat trick' de Tristán mientras en la ciudad se expandía la plaga de la mosca blanca de los olmos. En 1976, hace 50 años, moría un hombre en un accidente en Alfonso Molina, mientras que en 1951, hace 75, un niño de ocho meses sufría quemaduras en la playa. Hace 100 años, en 1926, los primeros días de las fiestas de María Pita dejaban luces y sombras en la valoración de las celebraciones.

Hace 25 años | ‘Hat trick’ de Diego Tristán mientras se expande la plaga de la mosca blanca

Los trabajos de fumigación en los jardines de Méndez Núñez no han sido capaces de detener la plaga de moscas blancas que invade a sus 200 olmos. El Ayuntamiento confirmó que la epidemia se ha extendido por todas las áreas verdes y que ya afecta al 40% de la población arbórea.

Por otro lado, los peatones continúan con su particular lucha para convencer a los conductores de que dejen su vehículo en casa. Tras la suspensión del domingo sin coches en Los Cantones, varias entidades vecinales proyectan retomar la iniciativa en los barrios de la ciudad.

Y en fútbol, el nuevo Deportivo empieza a tomar forma y en el tercer encuentro de pretemporada Diego Tristán marcó un ‘hat trick’ en la victoria 1-6 frente al Viveiro.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50años | Muere un hombre en un accidente de tráfico en Alfonso Molina

Resultó muerto en accidente de tráfico don José Luis Picallo Casado, de treinta y tres años de edad. El suceso tuvo lugar a las doce de la mañana, a la altura de Ponte da Pedra, en la avenida de Alfonso Molina, cuando el vehículo conducido por el señor Picallo venía hacia la Coruña desde el Puente del Pasaje y recibió el impacto frontal del Renault 12 conducido por don Evaristo Alonso Barreiro, que saltó de manera inesperada hacia el andén contrario.

Mientras, en Sada, el teléfono que sirve para hablar o comunicarse entre sí numerosas personas cerca o en la distancia crea un problema a numerosos abonados, que dicen que “desde la instalación del servicio automático” se han quedado sin teléfono.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Un niño de ocho meses sufre quemaduras en la playa del Orzán

El niño de ocho meses Jesús Alegría Vázquez sufrió quemaduras de primer grado en las piernas cuando estaba en la playa del Orzán al desprenderse por el descargadero allí instalado un bidón con líquido inflamable. Fue asistido en la Casa de Socorro del Hospital, pasando después a su domicilio: Juan Canalejo, 29.

Por otra parte, ¿hay menos veraneantes este año? ¿Hay más? Esta es la cuestión que se oye discutir con frecuencia en las tertulias y charlas callejeras. Como nos parece un poco difícil eso de ponernos a contarlos, hemos decidido, por aquello de que la línea recta es lo más sencillo, preguntarle directamente a quien tiene mejores elementos de juicio en esta cuestión. Y nos hemos ido a los hoteles de La Coruña.

Portada de El ideal Gallego del 3 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | De la bella Función del Voto a la desanimada Fiesta de la Flor

Han empezado las fiestas. El tiempo ha contribuido a ellas echando el resto. La ciudad rebosa gente por todas partes. La Función del Voto tan solemne como por tradición se hizo siempre en La Coruña. El Dr. Frutos Valiente pronunció una bella pieza oratoria, como todas las que brotan de los labios del ilustre Obispo de Salamanca. Las corridas de toros, aceptables, excepto para la Empresa, que fueron superiorísimas. La Fiesta de la Flor resultó un tanto desanimada. Los tiempos son difíciles y los bolsillos andan bastante reacios. Paseos, bares, cafés y fondas, haciendo su agosto, pese a las manifestaciones hechas en contrario por algunos miembros de los citados gremios. Ha sido extraordinario el número de automóviles de todos los pueblos de Galicia que vinieron a La Coruña.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego