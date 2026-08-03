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A Coruña

El visado de nuevas viviendas crece un 21% en el primer semestre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/08/2026 20:47
27 junio 2022 / 31 enero 2023 pÃ¡gina 9A CoruÃ±a.- El alquiler semanal de un piso frente a la playa de Riazor, el mÃ¡s caro de la provinciaAlgunas de las viviendas frente a la playa de Riazor, en A CoruÃ±a
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Las viviendas visadas en la ciudad crecen con fuerza y avanzan un sólido 21% durante el primer semestre de 2026. Así lo confirman los datos del Gabinete Técnico del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac), que preside Carlos Mato.

Los expedientes de obras, que incluyen nuevos proyectos y rehabilitaciones, caen un leve 4,7% en A Coruña de enero a junio de este año. Y crece el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) en la primera mitad del año 2026 en toda la provincia. Esta es la radiografía del sector de la construcción en lo que va de año.

El sector de la construcción en el primer semestre de 2026 se muestra dinámico. Y no parecía eso con los datos del primer trimestre del año, cuando la ciudad registró solo el visado de 30 viviendas nuevas, con una caída del 86% respecto al mismo periodo de 2025. Ahora, la situación es diferente. En el segundo trimestre se visaron 372 viviendas. Y el total del semestre contabiliza 402 viviendas nuevas visadas, según el Coatac, frente a las 332 de los visados registrados en los seis primeros meses de 2025. El avance: un 21%.

Por primera vez en los últimos años, incluso desde antes de la pandemia, las viviendas visadas en los seis primeros meses del año superan las cuatrocientas unidades.

Expedientes

Los expedientes de obras, que reflejan toda intervención relacionada con la construcción, son otro indicador para conocer la evolución del sector. El total de obras visadas en A Coruña en el primer semestre de 2026 bajó un 4,7%, al pasar de las 127 de los seis primeros meses de 2025, a los 121 expedientes de enero a junio de este año.

Los expedientes de obras en toda la provincia de A Coruña también bajaron. Y lo hicieron un 2,6%, señalan desde el Coatac. En el primer semestre de 2025 se visaron 868 obras.

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