El Viñetas desde o Atlántico se suma a la 'fiebre' del cambio de cromos

Cromos de fútbol Archivo El Ideal Gallego

Hay modas que no son para nada pasajeras. Y juegos que nunca pasan de moda. Es el caso de los cromos, ese pasatiempo que han compartido desde abuelos a nietos y que aunque ha cambiado a sus protagonistas, no así la ilusión por abrir los sobres. Viñetas desde o Atlántico se suma este año en A Coruña a esa 'fiebre', con una gran quedada de intercambio de cromos.

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Por la ciudad han ido apareciendo carteles que anuncian una reunión el domingo, 16 de agosto, a las 17.00 horas, en el Salón del Cómic de A Coruña.

Anuncio de la quedada para un intercambio de cromos en A Coruña DV

No es la primera vez que se realizan quedadas de intercambio de cromos (antiguos o modernos) en la ciudad, ya que son muchos los amantes de este tipo de coleccionables cuyo principal objetivo es terminar el álbum haciéndose con todas las pegatinas.

Sin duda en este 2026 el gran protagonista es el Mundial de Fútbol, con la selección española campeona como principal reclamo. Sin embargo, no solo de fútbol viven los cromos, también de otros personajes como los de Pokémon, Bluey, Stitcj, Gabby's Doll House o las Guerreras K-pop.