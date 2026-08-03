El menú del día más grande de A Coruña pone toda la carne en el asador

Ramiro Vila, en el local del Deportivo Ciudad German Barreiros

Camino de cumplir su centenario, que tendrá lugar en 2032, el Deportivo Ciudad siempre ha ido de la mano de los precios populares y de cierto sentimiento que en la propia web del club definen como "rojillo". Y parece que no solamente es cuestión del color de la camiseta. Nacido un 14 de abril, pero de 1932, el vecino y eterno rival del Sporting Ciudad compite ahora no solamente sobre el terreno de juego. También lo hace desde la carta y la oferta de una cafetería que puede presumir de ofrecer el menú del día más amplio de toda la ciudad. Y también se ser una parrillada accesible por las noches.

Ramiro, con la parrilla del Deportivo Ciudad Germán Barreiros

Ramiro Vila y su mujer Berta parecen empeñados en que la cafetería de la calle Tinajas no sea la solamente el ambigú de una entidad histórica, sino también un reclamo gastronómico más en el barrio más antiguo de toda la ciudad. La primera particularidad es la disponibilidad de ese enorme menú, que se ofrece de martes a domingo. Son pocos, o casi ninguno, los locales que también ofrecen el plato popular en fin de semana. Además, la carta de 12 primeros y otros tantos segundos es distinta cada día. Aunque con algunos insustituibles en esa alineación que se oferta por apenas 14 euros. "La lasaña, el revuelto y las gulas son fijas entre los primeros; del segundo, el codillo y las carrilleras son el alma", advierte la propiedad. La mezcla más habitual, de hecho, es revuelto y codillo. "Las carnes las hago yo y, cuando mi mujer llega de la compra con mi hija, prepara el resto", explica Ramiro, uno de los secretos del renacer del local.

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Hostelero de toda la vida, Ramiro ya regentó anteriormente un negocio en Eirís y el local del Portazgo. Y como quiera que los 'ojeadores' ya había visto cómo se las gastaba, recibió una oferta que no pudo rechazar. Y ya presume de títulos y trayectoria. "Me hicieron una llamada diciendo que tenían que salvar el local y estuve mirando cómo funcionaba", dice. "Vi que al lado había un negocio en el que las colas llegaban a los Dominicos, con una comida muy similar a la nuestra. Al final, conseguí estar reservados todos los sábados y domingos, y que al local le llamen 'el de Ramiro'", agrega.

Historia y parrilla

Son varios los argumentos para considerar el Deportivo Ciudad como uno de los bares más interesantes del centro. Guarda en su interior una joya para los futboleros y 'panenkitas': una de las dos camisetas de la selección española que vistió Manuel Ríos Quintanilla 'Manolete'. Está dedicada a la entidad en la que se formó. Por las noches es posible admirarla mientras uno se mete entre pecho y espalda una buena parrillada. Está en la antesala de una sala de juegos con futbolines, billar y diana.

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Porque Ramiro cambia de tercio radicalmente para el servicio nocturno: el menú del día da paso a una parrillada de cerdo con chorizo, patatas y ensalada (17 euros) o de zanco de pollo, criollo, patatas y ensalada (15 euros). "No tengo los medios suficientes para la ternera, porque es muy delicada y hay que tratarla y curarla", confiesa el empresario.

Feira das Marabillas

La fama del Deportivo Ciudad y de la propuesta de Ramiro Vila ha traspasado los límites de A Coruña. La conocen bien los comerciantes que acuden a la Feira das Marabillas, quienes durante cinco días desafían la capacidad de producción del establecimiento. "Es algo impresionante para el barrio y para nosotros, pues somos los únicos que dan de comer a los feriantes. Este año, serví una media de 50 menús diarios para llevar", sentencia.

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De hecho, se ha montado su propio servicio de delivery, con un grupo de whatsapp en el que informa a los 'medievales' de la carta y va repartiendo los pedidos según demanda. Seguro que los fundadores del Deportivo Ciudad aquel 14 de abril del 32 estarían orgullosos.