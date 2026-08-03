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A Coruña

El eclipse llena los restaurantes de A Coruña con una antelación 'total'

Las mesas de grupo ganan protagonismo frente a las cenas de dos comensales

Lara Fernández
Lara Fernández
03/08/2026 14:01
Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse
Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse
Patricia G. Fraga
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Con la cuenta atrás activada para el eclipse, los restaurantes de A Coruña se preparan para vivir una jornada en la que acudir a cenar sin reserva será una cuestión de valientes. El sistema de gestión de reservas y eventos CoverManager informó este lunes de que el evento astronómico del siglo "está alterando por completo los patrones de consumo en la hostelería". Y A Coruña lidera esta tendencia. 

Galicia se encuentra en lo más alto de la pirámide nacional a nivel de impacto, con un fuerte incremento del 61% en comensales con reserva previa, además del 19% en las reservas totales para el 12 de agosto. Pero A Coruña va más allá, y es que el porcentaje de aumento en las reservas previas es de un 92,7% en la ciudad.

A la urbe le sigue muy de cerca Lugo, con un incremento del 79,1%, según CoverManager. Además, el evento ha transformado el perfil de consumo, "priorizando la experiencia colectiva para disfrutar del fenómeno astronómico": el tamaño medio de las mesas gallegas ha crecido un 35,6%, pasando de una media de 3,4 a 4,6 personas por reserva y restando protagonismo a la mesa para dos.

En Galicia, los clientes han apostado por la tecnología, concentrando el 76,6% de las reservas a través de plataformas digitales (web propia y canales de Google) y relegando la clásica llamada telefónica a un 23,4%.

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