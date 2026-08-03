El eclipse llena los restaurantes de A Coruña con una antelación 'total'

Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse Patricia G. Fraga

Con la cuenta atrás activada para el eclipse, los restaurantes de A Coruña se preparan para vivir una jornada en la que acudir a cenar sin reserva será una cuestión de valientes. El sistema de gestión de reservas y eventos CoverManager informó este lunes de que el evento astronómico del siglo "está alterando por completo los patrones de consumo en la hostelería". Y A Coruña lidera esta tendencia.

Galicia se encuentra en lo más alto de la pirámide nacional a nivel de impacto, con un fuerte incremento del 61% en comensales con reserva previa, además del 19% en las reservas totales para el 12 de agosto. Pero A Coruña va más allá, y es que el porcentaje de aumento en las reservas previas es de un 92,7% en la ciudad.

A la urbe le sigue muy de cerca Lugo, con un incremento del 79,1%, según CoverManager. Además, el evento ha transformado el perfil de consumo, "priorizando la experiencia colectiva para disfrutar del fenómeno astronómico": el tamaño medio de las mesas gallegas ha crecido un 35,6%, pasando de una media de 3,4 a 4,6 personas por reserva y restando protagonismo a la mesa para dos.

En Galicia, los clientes han apostado por la tecnología, concentrando el 76,6% de las reservas a través de plataformas digitales (web propia y canales de Google) y relegando la clásica llamada telefónica a un 23,4%.