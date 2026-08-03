El Dépor protagoniza la nueva edición del Calendario Histórico, una "enciclopedia de coruñesismo"

Alfeirán, Prada, Rey, Ventureira, Barlotomé y Pampín, en la presentación de esta mañana Germán Barreiros

Una victoria histórica del Deportivo, los primeros pasos de la construcción del estadio de Riazor o diversas imágenes de los muelles de la ciudad son los protagonistas del Calendario Histórico A Coruña 2027. Una propuesta, de manos del historiador Xosé Alfeirán y del periodista Rubén Ventureira, con imágenes de la colección Bartolomé-Chavert, que enseña a los habitantes de la ciudad partes desconocidas o curiosas de su pasado a través de un almanaque definido en su presentación por Miguel Pampín, secretario de la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde), como una "enciclopedia de coruñesismo".

Trece ilustraciones (una portada y doce meses) y más de 650 hechos históricos guían a los lectores en un recorrido por el pasado de su ciudad que abarca hechos tan recientes como la muerte el pasado mes de julio de Gastón, la estrella del Aquarium. En la presentación del calendario, que tuvo lugar esta mañana en María Pita, participaron los mencionados Alfeirán, Ventureira y Pampín. Pero también la alcaldesa, Inés Rey; el director de Tranvías Coruña, Ignacio Prada; y el coleccionista Alfonso Barlotomé, cuya colección nutre la publicación.

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De las fotografías, destacan dos protagonizadas por el Dépor, que este 2026 cumple su 120 aniversario y que ha hecho historia de nuevo al regresar a Primera División. La primera es la portada, una imagen de un partido en el antiguo campo de Riazor, en la zona de las Esclavas, desde se puede ver de fondo el Banco Pastor. El Dépor ganó aquel día el campeonato gallego frente al Celta. Asimismo, en la imagen de septiembre puede verse a varios operarios trabajando en la construcción del estadio de Riazor, que se llevó a cabo entre 1943 y 1944. Al fondo se ve el Pórtico de Olimpia que fue derribado para construir el Palacio de los Deportes.

Sobre el calendario, impulsado por Agaxorde por tercer año consecutivo con apoyo del Ayuntamiento y patrocinado por Tranvías Coruña, la alcaldesa destacó que "é unha ferramenta de memoria histórica, con fotos que marcaron a historia da cidade". Un documento para coleccionistas, dijo, que permite ver lugares que ahora están "actualizados ou modernizados", pero que los coruñeses podrán reconocer y valorar. Por su parte, Prada aseguró que "está ben que unha vez ao ano recordemos que formamos parte da historia da cidade". "Para min resulta incluso abrumador darte conta de que estás ao fronte dunha compañía que forma parte da vida de tantos cidadáns", confesó.

Pampín definió la publicación como algo parecido a las enciclopedias que había "en calquera fogar coruñés hai 50 ou 60 anos". "O que temos con isto é unha pequena enciclopedia que ten o valor engadido de que ven en píldoras", expresó, para terminar deseando que "haxa moitos máis calendarios". La publicación ya está a la venta en los quioscos y librerías de la ciudad.

Un recorrido mes a mes

Alfeirán, Bartolomé y Ventureira explicaron en detalle las fotografías que acompañan a cada mes en el calendario. La de enero enseña una imagen de los Cantones en la década de los 40, con sus característicos tranvías. La de febrero, por su parte, retrata a varios atletas que participaron en los curiosos Xogos Olímpicos de Monelos, que se celebraron en el barrio en 1917.

En marzo las protagonistas son las mujeres que vendían pescado en el muelle de la Palloza. Se trataba de la segunda gran actividad laboral de las coruñesas de la época, solo detrás de la Fábrica de Tabacos. En abril aparece retratada otra competición deportiva, en este caso el Concurso Hípico de 1908, si bien Alfeirán matizó que era más bien un evento social y aristocrático al que se iba a "lucirse". La imagen de mayo muestra la zona de San Diego, con las ruinas del antiguo castillo de fondo, donde posteriormente se instalaría parte del puerto petrolero.

La imagen de junio muestra una plaza del Humor que antiguamente se llamó plaza de los Huevos, porque allí se vendían estos alimentos, pero también flores. La de julio, una fotografía de José Sellier, muestra a varios niños pobres de una zona de los alrededores de la ciudad que pudo haber sido Oza o Elviña. La festividad de la Batalla de las Flores, que abarrotó los Cantones en 1944, protagoniza la imagen de agosto.

En septiembre se muestra la mencionada construcción del estadio de Riazor. En octubre, un acto de coronación de la Virgen de los Dolores en María Pita en 1929, un acto que tuvo una fuerte connotación política en la época. La de noviembre enseña el muelle de Linares Rivas y, finalmente, la de diciembre muestra unas obras en la zona de la Palloza, con la Fábrica de Tabacos de fondo.