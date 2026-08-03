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A Coruña

Diego González Rivas ya es todo un  caballero (del Albariño)

El cirujano respondió afirmativamente al juramento lanzado por Alfonso Rueda: “Xuras defender sempre o albariño e telo como lexítimo señor de todos os viños do mundo cristián?”

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
03/08/2026 15:02
Diego González Rivas, nuevo Cabaleiro del Capítulo Serenísimo del Albariño
Diego González Rivas, nuevo Cabaleiro del Capítulo Serenísimo del Albariño
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El Capítulo Serenísimo del Albariño nombra cada año, desde hace medio siglo, a Cabaleiros y Donas que se convierten en sus grandes embajadores por todo el mundo, llevando al vino como símbolo de cultura e identidad gallega. Este año han sido cinco personas las que han pasado a integrar este club, entre ellos, el prestigioso cirujano coruñés Diego González Rivas. 

“É difícil acertar cada ano, designando a xente que representa todo o que queremos transmitir”, destacó el Gran Mestre en funciones, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien presidió este fin de semana en Cambados el acto oficial de nombramiento de 2026, vía juramento recitado con hoja de parra en mano: “Xuras defender sempre o albariño e telo como lexítimo señor de todos os viños do mundo cristián?”.

Diego González Rivas, nuevo Cabaleiro del Capítulo Serenísimo del Albariño
Diego González Rivas, junto al resto de integrantes que se ganaron su entrada en el Capítulo Serenísimo
Gonzalo Salgado

Y así lo hizo Diego González Rivas, quien se ha ganado entrar en la Orden por su mérito al crear la innovadora técnica de cirugía mínimamente invasiva que ha transformado su especialidad y que hoy se aplica en todo el mundo. Por el mismo mundo por el que se traslada el médico coruñés para operar casos que muchos doctores dan imposibles, y otros en los que su unidad móvil permite llegar hasta los lugares más recónditos. "Sentímonos moi orgullosos del", señaló Alfonso Rueda durante el acto.

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El coruñés, Diego González Rivas, galardonado con el premio Merca2 al Liderazgo

Más información

Junto a Diego González Rivas, ingresaron también en el Capítulo Serenísimo del Albariño David Castro, que desarrolló toda su trayectoria alrededor del mundo del vino, siendo en la actualidad el responsable de la Adega Pazo Cilleiro, además de ser alcalde de Ribadumia desde 2015 y presidente de la Mancomunidade do Salnés desde 2024; el embajador de la República de China en España, Yao Jing; lLa conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta, María Martínez Allegue; y la 

presidenta del Real Club Celta de Vigo, Marián Mouriño, primera mujer en ostentar este cargo.

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Diego González Rivas, saluda junto al presidente d ela Xunta
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