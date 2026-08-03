Quién es quién en el consejo que adopta las decisiones en Abanca

Junta de Accionistas de Abanca celebrada el pasado mes de junio Cedida

Abanca, entidad financiera con sede operativa en A Coruña, aprobó el pasado mes de junio incorporar a dos nuevos miembros a su Consejo de Administración, que pasa a estar compuesto por un total de trece personas, que se encargan, junto a Juan Carlos Escotet, de adoptar las decisiones más importantes de esta empresa. Los recién llegados son Antonio Crespo y Alfonso de Castro.

Juan Carlos Escotet

En junio de 2017 fue nombrado presidente del Consejo de Administración de Abanca. Previamente, entre 2014 y 2017 ejerció como vicepresidente. Es Economista y Magister en Ciencias de Gerencia Profesional por la Universidad de Miami (Florida). Además, es presidente de la Junta Directiva de Banesco Banco Universal y de Banesco Holding.

Francisco Botas

Es licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, y C. Degree en International Business Finance en la Universidad de Berkeley. En 1998 se incorporó a Banco Etcheverría, donde ejerció diversas responsabilidades. En marzo de 2014 se incorporó a Abanca como director general corporativo, hasta que en junio de ese mismo año es nombrado consejero delegado.

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Pedro Raúl López

Es contador público por la Universidad Central de Venezuela. Nació en Caracas en 1966. Hace doce años fue nombrado vocal del Consejo de Administración de NCG Banco. También es presidente de Abanca Gestion de Activos y administrador único de Miurex Inversiones Hispania.

Inês Oom Ferreira de Sousa

Es licenciada en Económicas por la Nova School of Business & Economics de Lisboa. En junio de 2025 fue nombrada vocal del Consejo de Administración de Abanca. Previamente, desarrolló una dilatada carrera profesional en distintas entidades lusa. Dispone de amplios conocimientos del sistema financiero portugués.

Leticia Iglesias

Es Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Pontificia de Comillas. Es miembro del Registro Oficial de Cuentas de España y en mayo de 2018 fue elegida como vocal del Consejo de Administración. Es consejera independiente y presidenta de la Comisión de Auditoría de Abanca. También es consejera en Acerinox y en Aena.

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Manuel López

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y posee un máster en Recursos Humanos por el CEU. En octubre de 2019 fue nombrado vocal del Consejo de Administración y también ocupa el cargo de consejero en Abanca Portugal.

Javier Alonso

En octubre de 2025 es nombrado vocal del Consejo de Administración del banco gallego. Además, es consejero independiente de Abanca Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros. Es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza y PADE (Programa de Alta Dirección de Empresas) por el IESE Business School.

José García

Es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia. También es doctor en Economía por la Universidad de Harvard. En agosto de 2014 fue nombrado vocal del Consejo de Administración de la entidad gallega.

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Eduardo Eraña

Llega a Abanca en 2016, tras ser nombrado miembro del Consejo (previamente fue presidente de Visa, Región América Latina y el Caribe). Es contador público por la Universidad Nacional de México.

Ana da Cunha

Es licenciada en gestión de negocios por la Universidad de Economía de Oporto y MBA en finanzas por el CASS Business School en Londres. Su vinculación con esta entidad financiera comenzó en 2019, cuando fue nombrada vocal.

Rosa María Sánchez

Es Técnico Comercial y Economista del Estado. Además, es Doctora en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela. Llega al Consejo de Administración de Abanca en 2021

Antonio Crespo

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho (E-3) por la Universidad Pontificia de Comillas (Icade). Cuenta con un grado en Derecho y Economía y un máster en Sistema Fiscal Internacional por Indiana University. Acumula una experiencia de 40 años en los sectores de IT y consultoría.

Alfonso de Castro

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. En los últimos años su actividad ha estado centrada en los consejos de administración de diferentes unidades del Grupo Santander en Perú.