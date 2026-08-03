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A Coruña

Cerradas las duchas públicas de la playa del Matadero por una avería en las tuberías

La incidencia también se vivió en el arenal del Orzán hace unos días

Lara Fernández
Lara Fernández
03/08/2026 18:07
Duchas en la playa del Matadero
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Todo aquel que acuda a la playa del Matadero estos días la abandona sin poder usar las duchas públicas. Cerradas desde el viernes pasado, el Gobierno local asegura que volverán a estar operativas en las próximas horas. El motivo por el que no tienen agua es una avería en las tuberías. Misma incidencia se dio días antes en las duchas de la playa del Orzán y que también se solventó. Los lavapiés, no obstante, siguen en funcionamiento.

Al comprobar la avería, algunos usuarios llegaron a pensar que la causa podría ser la que ha llevado a la eliminación de las duchas en las playas de Ribadeo, Barreiros, Nigrán, Sanxenxo, Baiona, Cangas o Miño, debido a la escasez de agua. En otros municipios, como Caión, se suspendió el servicio de forma temporal.

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