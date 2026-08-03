'A Galicia inédita', la exposición que muestra desde A Coruña la mirada de los fotoperiodistas

El diputado provincial José Ramón Rioboo y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, inauguraron este lunes en la avenida de Montoto la segunda edición de la exposición 'A Galicia inédita. Un vistazo diferente do fotoxornalismo galego', organizada conjuntamente por la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) y por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG).

En el acto de apertura de la muestra, que coruñeses y visitantes podrán contemplar en ese emplazamiento -frente a la Dársena-, hasta el próximo 20 de agosto, también intervnieron María Méndez González, presidenta de la APG, César Quián Taboada, videpresidente de la APFG, y Fernando Blanco Rajo, comisario de la exposición.

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José Ramón Rioboo destacó que esta segunda edición de la muestra llega a las calles de A Coruña después de que “el éxito de acogida de la primera, en agosto del año pasado, había demostrado que había interés por descubrir esas historias que muchas veces no ocupan las portadas, pero que forman parte de la vida diaria del país”.

Rioboo afirmó que “la fotografía no es un elemento secundario de una noticia, ni un simple acompañamiento del texto, sino que forma parte de la información”, porque es “la mirada de la persona que está detrás de la cámara, que decide donde poner el foco y que instante conservar para la memoria”. “El valor de la Galicia inédita”, dijo, “es invitarnos a mirar con más atención una realidad que tenemos delante, pero que muchas veces pasa desapercibida”, y sirve también para reivindicar “el periodismo y el trabajo de quien observa, investiga y documenta la realidad con rigor”.

Por su parte, la alcaldesa Inés Rey invitó a todos la disfrutar de esta segunda edición de la muestra, subrayando que “Galicia es una tierra inagotable de historias, y el fotoperiodismo es imprescindible para mostrar un vistazo diferente y lleno de talento de lo que aquí acontece, reflejando tradiciones y vida cotidiana”.

Por ello, señaló también la regidora herculina, “exposiciones como esta Galicia inédita, que perduran en el tiempo, también forman parte del patrimonio visual”.

María Méndez reconoció “la apuesta personal del presidente de la Diputación coruñesa por arropar esta iniciativa y dar impulso a su visibilidad en esta inusual e irrepetible galería”, destacando asimismo que “tampoco podría haberse alcanzado sin la concurrencia del Ayuntamiento herculino”, a cuya titular agradeció “su presencia y la cesión de este espacio que acoge la muestra fotográfica más ambiciosa de las realizadas hasta el momento en Galicia”.

“Se trata”, recordó Méndez, “de 92 imágenes, acompañadas de otros tantos textos literarios y periodísticos elaborados por profesionales de la comunicación, que plasman escenas y personajes que pululan por esa Galicia inédita que puebla nuestro imaginario y que, a través de la contemplación de estas piezas, podremos hacerlos nuestros para siempre jamás”.

Entre los fotoperiodistas que acercan su mirada a la Dársena herculina están los fotógrafos de El Ideal Gallego Javier Alborés, Patricia G. Fraga, Quintana, Carlota Blanco y Germán Barreiros.

Por su parte, César Quián también agradeció el esfuerzo de la Diputación y del Ayuntamiento “para hacer que esta exposición pueda estar presente un año más en las calles de A Coruña (además, en plenas Fiestas de María Pita)”, al tiempo que destacó “el altísimo nivel de las obras y de los textos que la componen en esta segunda edición”.

En su intervención, el vicepresidente de la APFG quiso además remarcar “el carácter inédito de muchas de las imágenes expuestas, que son un botón de muestra de un trabajo siempre urgente y, en muchas ocasiones, poco visible”.

Y el comisario de la “Galicia inédita”, Fernando Blanco, dedicó su intervención a felicitar a sus compañeros fotoperiodistas y a la Asociación de Periodistas de Galicia por “permitir batir este año una marca, con un total de 92 fotografías y otros tantos textos, el que en el caso de los reporteros gráficos supone la participación de casi todos los profesionales en activo en Galicia”.

Blanco también recordó que el germen de esta exposición dio el ánimo definitivo para la constitución de la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia, “que ahora ya cuenta con una amplia representación”, añadiendo que la muestra supone además “una reivindicación de la profesionalidad en el sector y un pionero y brillante ejemplo de esfuerzo colectivo, abierto al vistazo del conjunto de la ciudadanía”.

'A Galicia inédita' reúne obras de profesionales del fotoperiodismo que desarrollan su labor en medios de comunicación de Galicia, complementadas cada una de ellas con textos de corte literario o informativo, elaboradas por miembros de la APG y otros periodistas que también trabajan en nuestra comunidad.

Las imágenes captan todo tipo de acontecimientos, lugares y personajes, desde la vertiente más costumbrista o rural, hasta sucesos que marcaron la actualidad de los últimos tiempos en Galicia, pasando por obras que reflejan aspectos relacionados con los principales sectores productivos de la comunidad, conflictos laborales, manifestaciones artísticas, festivas y culturales, o naturaleza y fenómenos atmosféricos y meteorológicos.

El objetivo de la muestra sigue plenamente vigente: poner en valor la labor que desarrollan a diario los reporteros gráficos de Galicia y dar a conocer al gran público una representación de la obra de su respectivo, que en algunos casos son imágenes inéditas y, en otros, fotografías ya publicadas en medios de comunicación.

Esta segunda edición de 'A Galicia inédita', que inició su andadura en O Pazo de Fonseca de la USC, en Santiago de Compostela, con notable éxito de público, visitará después de A Coruña el resto de las principales capitales gallegas.