Vuelven las borrascas: ¿cuándo lloverá en A Coruña esta semana?
El inicio de agosto marca un cambio de tendencia en el tiempo de la ciudad
Han sido muchas las semanas viendo el cielo azul prácticamente todo el tiempo -con contadas excepciones, de la mano sobre todo de nieblas o tormenta- e incluso con olas de calor asfixiante que dejaron registros históricos en A Coruña. Pero con el mes de agosto, hay cambio de tendencia.
Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta semana regresarán las lluvias a la ciudad, con varias jornadas en las que las precipitaciones serán las principales protagonistas.
Empezará el tiempo lluvioso este lunes, con precipitaciones desde la madrugada, que serán más abundantes a partir del mediodía y durante la tarde. Las temperaturas, sin embargo, se mantendrán altas, entre 27 y 19 grados.
El martes será una jornada de chubascos, según la Aemet, algo que durará hasta el miércoles a mediodía. En ambos días las máximas se situarán entre 23 y 24 grados, mientras que las mínimas no bajarán de 19.
Ya a medio plazo, para el jueves y el viernes se esperan cielos nubosos, aunque sin precipitaciones, que regresarían a la ciudad herculina en la jornada del sábado en forma de chubascos.