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A Coruña

Vuelven las borrascas: ¿cuándo lloverá en A Coruña esta semana?

El inicio de agosto marca un cambio de tendencia en el tiempo de la ciudad

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
02/08/2026 16:39
Dos bañistas, sorprendidos por la lluvia en una jornada de verano
Dos bañistas, sorprendidos por la lluvia en una jornada de verano
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Han sido muchas las semanas viendo el cielo azul prácticamente todo el tiempo -con contadas excepciones, de la mano sobre todo de nieblas o tormenta- e incluso con olas de calor asfixiante que dejaron registros históricos en A Coruña. Pero con el mes de agosto, hay cambio de tendencia.

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Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta semana regresarán las lluvias a la ciudad, con varias jornadas en las que las precipitaciones serán las principales protagonistas.

Empezará el tiempo lluvioso este lunes, con precipitaciones desde la madrugada, que serán más abundantes a partir del mediodía y durante la tarde. Las temperaturas, sin embargo, se mantendrán altas, entre 27 y 19 grados.

El martes será una jornada de chubascos, según la Aemet, algo que durará hasta el miércoles a mediodía. En ambos días las máximas se situarán entre 23 y 24 grados, mientras que las mínimas no bajarán de 19.

Ya a medio plazo, para el jueves y el viernes se esperan cielos nubosos, aunque sin precipitaciones, que regresarían a la ciudad herculina en la jornada del sábado en forma de chubascos.

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