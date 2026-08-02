Vecinos de Tomás Fábregas piden al Ayuntamiento de A Coruña que reconsidere las demandas pendientes

Protesta de los vecinos de Tomás Fábregas, en la ronda de Outeiro Quintana

La asociación vecinal de la calle Tomás Fábregas (Labañou) trasladó este domingo su preocupación por la situación actual y solicitó al Ayuntamiento la adopción de medidas “concretas” para resolver los problemas existentes.

Entre las principales demandas se encuentran las plazas de aparcamiento o alternativas inmediatas con fechas concretas; la modificación del muro en los números 2, 4 y 6; la mejora del alumbrado; y la reposición y cuidado del arbolado. Estas reivindicaciones surgen tras la negativa a introducir cambios después de la segunda reunión mantenida, dicen. Los vecinos consideran que las actuaciones propuestas son viables y compatibles con la accesibilidad, la calidad de vida y el mantenimiento del barrio.

La asociación manifiesta que siempre apoyó la renovación de la calle y los criterios técnicos del Ayuntamiento en relación con las rampas de acceso, aunque no en los términos recogidos en el proyecto actual. Por ello, pide que se retomen estas demandas, se abra un diálogo y se busquen soluciones consensuadas en un plazo “razonable”. Además, los vecinos seguirán con las concentraciones un día a la semana. De momento, las próximas serán los días 5 y 11 a las 20.30 horas en el cruce de la avenida de Labañou con ronda de Outeiro.