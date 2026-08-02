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A Coruña

Uber expande su negocio en A Coruña: la compañía ofrece su servicio de alquiler de coches

Uber Rent permite arrendar un vehículo desde una hora hasta un máximo de seis meses

Lara Fernández
Lara Fernández
02/08/2026 12:26
Un vehículo de Uber en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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Uber comenzó a operar en A Coruña el 17 de junio de 2025 con su flota cien por cien eléctrica. Desde hace poco más de un año, y dando inicio a una polémica de movilidad que continúa vigente a día de hoy entre el sector del taxi, la empresa no ha parado de crecer, hasta el punto de ofrecer desde hace poco tiempo un nuevo servicio que estaba presente en grandes urbes de todo el mundo.

El alquiler de coches, denominado Uber Rent, se puede contratar en la aplicación móvil de la VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) con la opción de comparar, en una misma pantalla, los precios y condiciones que ofrecen las compañías con las que trabajan.

Sixt, Europcar, Avis, Budget y Thrifty son algunas de las empresas con las que colabora Uber. El tiempo de alquiler va desde una hora –aunque se aplicará el precio diario– hasta un máximo de seis meses. La tarifa seleccionada incluye seguro y kilometraje ilimitado y, además, aunque el coche se recoja en A Coruña, puede devolverse en otra ciudad diferente en la fecha indicada en la reserva.

Uber Rent es solo uno de los servicios que ofrece la compañía en A Coruña, y es que, además de este y de los desplazamientos por la urbe con conductor, Uber dispone de servicio de reparto de comida a domicilio y compra de billetes de tren con Uber Travel.

Precisamente este último fue el que más curiosidad generó cuando comenzó a prestarse en A Coruña, al funcionar como un nuevo operador para adquirir billetes. El comprador recibe un código QR que da acceso al pasaje de Renfe. Además, cada compra genera un 10% en créditos Uber. Por lo tanto, el usuario puede planificar todos los recorridos de su viaje en la misma aplicación.

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Un año desde la llegada de los VTC a A Coruña: “La demanda no para de crecer”

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