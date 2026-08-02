¿Qué hacer hoy, 2 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Concierto de Mercedes Peón El Ideal Gallego

Las fiestas de María Pita continúan este domingo 2 de agosto con una programación en la que la música, la literatura y la artesanía serán las grandes protagonistas. El concierto de Mercedes Peón en la plaza de María Pita encabezará una jornada que también invita a pasear por la Feria del Libro y Mostrart, ambas instaladas en los Jardines de Méndez Núñez.

La cita principal llegará a las 22.00 horas, cuando Mercedes Peón, una de las artistas más reconocidas de la música gallega, suba al escenario de la plaza de María Pita dentro del ciclo Noites de María Pita. La cantante y compositora presentará un repertorio que combina la tradición musical gallega con sonidos contemporáneos, en uno de los conciertos más esperados de la programación festiva.

Durante toda la jornada, los Jardines de Méndez Núñez volverán a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de los libros. La Feria del Libro abrirá de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas con firmas de autores y actividades para todos los públicos.

La mañana comenzará con la firma de ejemplares de Alfonso Barreiro "Fon", que estará a partir de las 11.00 horas en la caseta de la librería A Gata Tola con títulos como Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos y Banainas. Media hora después, Jacobo Feijoo y Martín Rodríguez firmarán Los Piratasaurios y otras de sus obras en la caseta de Espazo Lector Nobel.

Ya por la tarde, la carpa de actividades acogerá a las 17.30 horas el espectáculo familiar 'Contiario', de Pablísimo, mientras que a las 20.00 horas la escritora Iria Collazo presentará su novela 'A muller de mentira'.

Muy cerca de allí, también en los Jardines de Méndez Núñez, continuará Mostrart, una de las principales ferias de artesanía de Galicia. Permanecerá abierta de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas, con puestos de textil, cerámica, joyería, madera, bisutería, calzado y juguetes, entre otros oficios artesanos. La feria completa su programación con demostraciones en vivo, talleres gratuitos y otras actividades dirigidas al público.