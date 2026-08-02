Mercedes Peón emociona aos coruñeses cunha proposta reivindicativa e festiva en María Pita
A artista deu un recital co folclore galego por bandeira acompañada por unha orquestra chea de mulleres
Tras unha primeira xornada reivindicativa da cultura galega co pregón de Lucía Veiga e o concerto de Luz Casal, quen mellor que Mercedes Peón para continuar coas ‘Noites de María Pita’. A cantante, da man dunha proposta repleta do folclore da nosa comunidade (e que comenzou con Yolanda Castaño recitando o seu poema ‘Historia da transformación’), conquistou onte o corazón de centos de coruñeses aos que emocionou coa súa arte noutra velada estival para a lembranza.
A serenata das violinistas de Mercedes Peón introduciu a unha cantante que saíu de entre as sombras dun lateral do escenario entonando coa súa atronadora voz unha ‘Marabilla’ que fixo honra ao seu nome. Unha primeira mostra da súa potencia que os coruñeses valoraron, como demostraron algúns ao grito de “brava”. Contestou a artista agradecendo a Castaño e a tantas outras mulleres como ela que “traballan pola lingua, pola nosa cosmovisión e xeito de ver o mundo”.
De iso foi a noite: de celebrar e cantar na lingua propia. Varias cancións do seu repertorio, tradicionais e festivas como as das romerías de toda a vida, así o demostraron. As artistas Yolanda Allegue e Gisela Sanmartín sumáronse á festa e cantaron cunha Peón alegre sobre o escenario, animando ao público a bater as palmas desde o centro do escenario. Toda a directora dunha orquestra feminina que liderou, incluso, coa gaita.
Entre canción e canción, gritáronlle “Viva o galego”. Respondeu coa contundencia da letra de ‘De Seu’: “O galego que non fala a lingua da súa terra non sabe o que ten de seu”. “Cando compós cousas que pensas non cantas por cantar. Este tamén é un espazo político”, reclamou ao introducir ‘Derorán’. Letra cun decálogo de proclamas e reivindicacións no que a artista coloca a “esperanza na faciana das mulleres”, arrincando os aplausos dun público entregado á causa.
As explosións de gaitas e semi-aturuxos deron paso momentáneo ao electrónico e mesmo ao canto gregoriano coa interpretación de ‘Ben linda’, longa composición con referencias á Coruña dunha intensidade tan grande que, no momento de rematar, Peón bromeou con baixar o ritmo.
Levou así o concerto cara un momento máis reflexivo, cunha canción que escribíu para a película ‘Liste, pronunciado Líster’, de Margarita Ledo, na que trocou de novo instrumento e cedeu a voz a Andrea Nunes Brións, pero non cesou a emoción ao lembrar as desgrazas que ocorren no planeta, como a guerra en Palestina.
Seguiu cunhas 'Carencias' que, desde logo, non mostrou desde o escenario, por moito que bromease co que peor leva da idade é a presbicia. E pechou cun 'Isué' que lle pediu o público, ante o que bromeu: "Témola preparada". Unha rápida e enérxica versión dun dos seus clásicos para despedir todo un recital, ante maiores e novos, que puxo en valor as raíces do folklore galego como ben merece.