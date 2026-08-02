Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Luz Casal se sobrepone a las incidencias técnicas y alumbra la primera ‘Noite de María Pita’

Un problema con la mesa de sonido obligó a pausar la actuación durante cerca de media hora nada más empezar el recital ante unas 25.000 personas

Óscar Ulla
Óscar Ulla
02/08/2026 00:27
Luz Casal en las fiestas de María Pita
Luz Casal en las fiestas de María Pita
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tras el pregón de Lucía Veiga, la plaza de María Pita iba cogiendo color para recibir a Luz Casal. Pero las ganas de comenzar musicalmente las fiestas se truncaron rápidamente. Tras los primeros versos, una incidencia en la mesa de sonido apagó la voz de la artista gallega y la de sus instrumentos.

Lucía Veiga dando el pregón de María Pita

El espíritu de Berlanga posee a Lucía Veiga en un pregón con acento coruñés y femenino

Más información

El público respondió con aplausos y paciencia. Pasado un cuarto de hora, la propia cantante salió al escenario a disculparse y explicar el problema.

Pasadas las 22.30, la Luz se hizo. O más bien el sonido. Luz Casal volvía al escenario cantando ‘¿Qué has hecho conmigo?’, de su nuevo disco, y tras acabar, se volvía a dirigir a la plaza: “Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Como sabéis, esta ciudad es muy importante en mi memoria, en mis recuerdos, en mi formación, por eso me da coraje este problema”.

Acudía a una nueva cita coruñesa, como explicaba, para presentar, de nuevo, su último disco, ‘Me voy a permitir’. Pero, ante 25.000 almas que coparon la plaza y sus aledaños, Luz Casal se paseó por recuerdos como ‘Sentir’ y no dudó en dedicarle uno de sus temas “exclusivamente a elas”, cantando ‘No me importa nada’.

De las más recientes, la artista no perdonó su homenaje a una “mujer total” como Amalia Rodrigues, con ‘Lágrima’, ni tampoco una confesión: “A ver como lo digo, he hecho un blues, el ‘Blues de la cebolla’”, decía ante las risas del público.

Luz Casal se creció en A Coruña con un concierto accidentado

El álbum de las Fiestas de María Pita

Más información

No desaprovechó tampoco la oportunidad de lucir su medalla de “Filla Adoptiva de la Villa de Camariñas”, para interpretar ‘Camariñas’.

Y entre las nuevas también se colaron clásicos, como ‘Un nuevo día brillará’. “A ver si la podemos cantar todos”, pedía antes de que los miles de presentes coreasen el estribillo junto silenciando la voz de Casal.

‘Nada es imposible' o la propia ‘Me voy a permitir’ sirvieron para transitar por las nuevas creaciones y terminar de meterse al público en el bolsillo antes de regresar a clásicos como ‘Tal para cual’ o ‘Rufino’ que le valieron una sonora ovación de la plaza.

Y olvidados y dejados atrás los problemas técnicos del inicio, María Pita se adentró en la medianoche junto a una Luz Casal que terminó de alumbrar la primera de las ‘Noites de María Pita‘ de 2026.

Y tras temas como ‘Loca’ o ‘Un pedazo de cielo’ y la sucesión de ovaciones y peticiones de ‘otra’, Luz Casal y la abarrotada plaza enfilaron un final de velada en el que no faltó su versión de ‘Negra sombra’ haciendo que, pese a haber dos decenas de miles de personas, María Pita enmudeciese para dejar que solo la voz de Luz Casal terminase de llenar una noche que finalizó de manera redonda pese al accidentado inicio.

Luz Casal canta 'Negra Sombra' en María Pita
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Luz Casal en las fiestas de María Pita

Luz Casal se sobrepone a las incidencias técnicas y alumbra la primera ‘Noite de María Pita’
Óscar Ulla
FOTODELDÍA - CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes. EFE/JALAL MORCHIDI

Aumentan las denuncias de desaparecidos en la entrada masiva a Ceuta que ya deja 67 muertos
EFE
Lucía Veiga dando el pregón de María Pita

El espíritu de Berlanga posee a Lucía Veiga en un pregón con acento coruñés y femenino
Óscar Ulla
Bomberos en A Espenuca, este sábado

Arde parte de la ladera de A Espenuca, en Coirós
Noelia Díaz