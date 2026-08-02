Luz Casal se sobrepone a las incidencias técnicas y alumbra la primera ‘Noite de María Pita’

Luz Casal en las fiestas de María Pita Quintana

Tras el pregón de Lucía Veiga, la plaza de María Pita iba cogiendo color para recibir a Luz Casal. Pero las ganas de comenzar musicalmente las fiestas se truncaron rápidamente. Tras los primeros versos, una incidencia en la mesa de sonido apagó la voz de la artista gallega y la de sus instrumentos.

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El público respondió con aplausos y paciencia. Pasado un cuarto de hora, la propia cantante salió al escenario a disculparse y explicar el problema.

Pasadas las 22.30, la Luz se hizo. O más bien el sonido. Luz Casal volvía al escenario cantando ‘¿Qué has hecho conmigo?’, de su nuevo disco, y tras acabar, se volvía a dirigir a la plaza: “Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Como sabéis, esta ciudad es muy importante en mi memoria, en mis recuerdos, en mi formación, por eso me da coraje este problema”.

Acudía a una nueva cita coruñesa, como explicaba, para presentar, de nuevo, su último disco, ‘Me voy a permitir’. Pero, ante 25.000 almas que coparon la plaza y sus aledaños, Luz Casal se paseó por recuerdos como ‘Sentir’ y no dudó en dedicarle uno de sus temas “exclusivamente a elas”, cantando ‘No me importa nada’.

De las más recientes, la artista no perdonó su homenaje a una “mujer total” como Amalia Rodrigues, con ‘Lágrima’, ni tampoco una confesión: “A ver como lo digo, he hecho un blues, el ‘Blues de la cebolla’”, decía ante las risas del público.

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No desaprovechó tampoco la oportunidad de lucir su medalla de “Filla Adoptiva de la Villa de Camariñas”, para interpretar ‘Camariñas’.

Y entre las nuevas también se colaron clásicos, como ‘Un nuevo día brillará’. “A ver si la podemos cantar todos”, pedía antes de que los miles de presentes coreasen el estribillo junto silenciando la voz de Casal.

‘Nada es imposible' o la propia ‘Me voy a permitir’ sirvieron para transitar por las nuevas creaciones y terminar de meterse al público en el bolsillo antes de regresar a clásicos como ‘Tal para cual’ o ‘Rufino’ que le valieron una sonora ovación de la plaza.

Y olvidados y dejados atrás los problemas técnicos del inicio, María Pita se adentró en la medianoche junto a una Luz Casal que terminó de alumbrar la primera de las ‘Noites de María Pita‘ de 2026.

Y tras temas como ‘Loca’ o ‘Un pedazo de cielo’ y la sucesión de ovaciones y peticiones de ‘otra’, Luz Casal y la abarrotada plaza enfilaron un final de velada en el que no faltó su versión de ‘Negra sombra’ haciendo que, pese a haber dos decenas de miles de personas, María Pita enmudeciese para dejar que solo la voz de Luz Casal terminase de llenar una noche que finalizó de manera redonda pese al accidentado inicio.