Los secretos y curiosidades de esta edición de la feria Mostrart de A Coruña

Gambero, en su puesto de la feria Mostrart Germán Barreiros

Un verano más, la feria de artesanía Mostrart, inamovible clásico del periodo estival que este año alcanza su 42 edición, llega cargada de novedades y secretos que harán las delicias de los más curiosos. De prendas confeccionadas con el método de la estampación botánica a la marquetería o los muñecos de tela con motivos marinos, los más de 40 puestos de la feria cuentan con un arsenal de piezas artesanas que valoran los clientes pero también los propios artistas.

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Es el caso de Emiliano Gambero, argentino afincado en A Coruña que visita por tercera vez Mostrart con su tienda Artesanos del Altillo. “Después de recorrer las ferias de toda España diría que esta es la mejor, y no lo digo por decir. En cuanto a calidad artesana es la mejor que he visto”, asegura. En su puesto, donde puede vérsele laborando con esmero, vende pequeñas piezas que trabaja con el arte de la maquetería. Es decir: chapando piezas de madera en una estructura formando diferentes patrones decorativos.

Una técnica que heredó de su familia llena de artesanos (sus padres empezaron con el negocio en el 83 y los tres hijos continúan en el oficio), y que desemboca en piezas como árboles con nombres de los miembros de una familia. "Son piezas que se regalan en cumpleaños o fiestas, y que tienen un punto sentimental, que conecta la artesanía con la familia, que para mí están muy relacionados por nuestra historia", cuenta.

A apenas unos metros, en el puesto de Onda Atelier, está su pareja, la italiana Federica Patti, que se hizo viral a finales del año pasado por ser la primera artista que abandonó el polémico mercadillo navideño de María Pita. Para Patti, que trabaja la bisutería de latón y que tiene desde 2025 una tienda en la ciudad, la experiencia no puede ser más distinta a la de aquella feria: “Estoy contentísima, es una oportunidad para estar cerca de otros artesanos y aprender, la organización es excelente, para mí es un antes y un después”.

Patti, en su puesto de Mostrat Germán Barreiros

Patti, que empezó en el mundo de la artesanía en su Ortigia natal, un pequeño pueblo de Siracusa en el que los artistas vendían sus piezas en plena calle, ya había visitado A Coruña para otras ediciones del mercado navideño. Y se enamoró de Galicia. "Cuando vine me llamó muchísimo la atención que las personas me preguntaban dónde tenía la tienda", explica. Así que se lanzó, se mudó a la ciudad, y al año de llegar abrió la tienda, en 2025: "Los gallegos me encantáis como personas, me lo habéis dado todo".

También de A Coruña es Blanca Santos, de El Taller muy Secreto. Una artista que confecciona muñecos y peluches de todo tipo, pero especialmente con motivos marinos como gaviotas, peces, barcos o medusas, y que participa por tercer año en una feria que, dice, “es un clásico del verano” en la ciudad. "La experiencia es fantástica porque tienes mucho más contacto con el público que en otras ferias, y además descubro que hay mucha gente que tiene cosas mías y me lo dice, que le regaló un peluche a un niño y duerme con él, y eso es un orgullo", afirma.

Santos, en su puesto de Mostrart Germán Barreiros

Lo ven así incluso desde Vigo, donde está el establecimiento de Las Flores de Greta. Uxía Benlloch, una de las tres responsables del puesto, explica lo que allí venden tras crearlo en un taller de Gondomar: prendas y tejidos que desarrollan con la técnica del ecoprint o estampación botánica, que “consiste en trasladar los pigmentos de las hojas y las flores a tejidos de origen orgánico”. "Dependiendo de la época de recogida de estas hojas y flores, dan unos colores u otros, así que las prendas que tenemos son diferentes y naturales", comenta. Vestidos, bolsos o kimonos, pues, de verdes y azules naturales, se despachan en su tienda sin dificultad: “A Coruña siempre nos recibe muy bien, para nosotras es una fecha señalada en el calendario”.

Benlloch enseña uno de los kimonos de su puesto Germán Barreiros

Igual de bien recibe a Eva Quintana, de Encaixes Melania Camariñas, toda una veterana que este año cumple 28 veranos vendiendo objetos y todo tipo de prendas en Mostrart: “É unha feira especial”. La artista veterana, que heredó el negocio de su familia y ya con apenas seis años ayudaba cuando iban a ferias como la de Pontevedra, aprovechó este año la sinergia de la feria del libro para ofertar productos como marcapáginas. También abanicos, que "axudan a combatir o calor do verán".