Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La mañana después del incendio de Nicomedes Pastor Díaz: “La gente decía fuego, fuego. A mí me entraba humo por la ventana”

Los responsables de la carnicería ubicada en el bajo explicaron que el agua se filtraba a través del falso techo

Ana Herrero
02/08/2026 14:15
| Patricia G. Fraga
Los bomberos inspeccionan el interior del edificio que sufrió el incendio en Nicomedes Pastor Díaz
Patricia G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las conversaciones de los vecinos de la calle Nicomedes Pastor Díaz y alrededores, en A Coruña, versaban sobre un tema en la mañana de este domingo: el incendio ocurrido de madrugada y que causó once heridos. Muchos de los residentes se enteraron al bajar a la calle con la luz del día y contemplar los rastros del fuego, con una fachada marcada por el color negro.

“La gente decía fuego, fuego. A mí me entraba humo por la ventana”, comentaba una persona que observaba el estado en el que quedó el inmueble. Otra mujer señalaba que se acaba de enterar tras ser avisado por una vecina por la mañana. Otra realizaba un comentario similar. “Me enteré ahora. Es impresionante”, aseguró.

Un bombero en el interior del piso en el que se produjo el incendio

Muchas personas también decidieron inmortalizar el estado del edificio, chamuscado, con fotografías y vídeos. Una mujer que observaba el inmueble, explicó que sí vio lo ocurrido. “Mi marido me despertó. Miré por la ventana y vi todo lleno de ambulancias. La gente estaba mirando. La situación siguió así hasta las cinco de la mañana.

Los dueños de la carnicería Marcos, ubicada en el bajo del edificio afectado, se acercaron por la mañana hasta el lugar. Relataron que sufrieron filtraciones de agua a través del falso techo. “Nos avisaron a las 02.30 horas”, explicó uno de ellos. Además, indicaron que los vecinos se asustaron con el incendio y que había muchos cristales en el suelo tras la intervención de los bomberos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

| Patricia G. Fraga

La mañana después del incendio de Nicomedes Pastor Díaz: “La gente decía fuego, fuego. A mí me entraba humo por la ventana”
Ana Herrero
ntegrantes de los Bomberos de Nazca operan en la zona donde una avioneta que sobrevolaba sobre las Líneas de Nazca se estrelló y dejó trece personas fallecidas

Los dos españoles muertos en un accidente aéreo en Perú son de Valladolid
EFE
Un bombero en el interior del piso en el que se produjo el incendio

Dos de los heridos en el incendio de Nicomedes Pastor Díaz están en la unidad de quemados
EP
El ideal gallego

Evacúan al hospital de A Coruña a una crucerista de 61 años que sufrió un accidente en el 'Britannia'
EP