La mañana después del incendio de Nicomedes Pastor Díaz: “La gente decía fuego, fuego. A mí me entraba humo por la ventana”

Los bomberos inspeccionan el interior del edificio que sufrió el incendio en Nicomedes Pastor Díaz Patricia G. Fraga

Las conversaciones de los vecinos de la calle Nicomedes Pastor Díaz y alrededores, en A Coruña, versaban sobre un tema en la mañana de este domingo: el incendio ocurrido de madrugada y que causó once heridos. Muchos de los residentes se enteraron al bajar a la calle con la luz del día y contemplar los rastros del fuego, con una fachada marcada por el color negro.

“La gente decía fuego, fuego. A mí me entraba humo por la ventana”, comentaba una persona que observaba el estado en el que quedó el inmueble. Otra mujer señalaba que se acaba de enterar tras ser avisado por una vecina por la mañana. Otra realizaba un comentario similar. “Me enteré ahora. Es impresionante”, aseguró.

Muchas personas también decidieron inmortalizar el estado del edificio, chamuscado, con fotografías y vídeos. Una mujer que observaba el inmueble, explicó que sí vio lo ocurrido. “Mi marido me despertó. Miré por la ventana y vi todo lleno de ambulancias. La gente estaba mirando. La situación siguió así hasta las cinco de la mañana.

Los dueños de la carnicería Marcos, ubicada en el bajo del edificio afectado, se acercaron por la mañana hasta el lugar. Relataron que sufrieron filtraciones de agua a través del falso techo. “Nos avisaron a las 02.30 horas”, explicó uno de ellos. Además, indicaron que los vecinos se asustaron con el incendio y que había muchos cristales en el suelo tras la intervención de los bomberos.