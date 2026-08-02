La explosión de un patinete causa once heridos en una casa de A Coruña

Un incendio en un primer piso del número 15 de la calle Nicomedes Pastor Díaz, entre A Palloza y parque Europa, causó en la madrugada de hoy domingo once heridos en ese inmueble, nueve de ellos trasladados al hospital, según el 112, uno de ellos de carácter grave.

Todos ellos, además de un perro, fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario de A Coruña (Chuac): “El último al que se llevaron fue a un niño de siete años, espero que esté bien”, apuntó un miembro del amplio operativo que obligó a desplegar el suceso. Los ingresos fueron motivados por la inhalación de humo, y uno de los afectados padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Efectivos de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y Cruz Roja y 061 participaron en la intervención. En primera línea de fuego estuvieron, desde el primer momento, la alcaldesa Inés Rey; la concejal de Seguridad Ciudadana, Montse Paz; y Nereida Canosa, concejala de Servicios Sociales. “Fui al pregón, al concierto de Luz Casal y ya estaba en casa cuando me informaron. Vine en cuanto me avisaron”, contó Inés Rey a El Ideal Gallego a las tres de la madrugada. “La situación aquí está controlada, pero lógicamente estamos muy preocupados por los vecinos que se han llevado al Chuac”, añadió.

La alcaldesa, Inés Rey, junto a varios concejales, siguió las tareas de los servicios de emergencias Víctor Seoane

El incendio fue causado, pasada la una y media de la madrugada, “por la explosión de un patinete eléctrico en el primero derecha”, señalaron fuentes de la investigación, que añadieron que se trata de “un piso patera, dividido en varias habitaciones con diferentes inquilinos y con un baño y una cocina comunes”. En una de estas habitaciones, situada en la confluencia de Pastor Díaz con Nóvoa Santos, es donde se encontraba el vehículo causante del suceso. Las llamas se extendieron por la ventana y fueron visibles desde el exterior. Y el humo subió hasta afectar gravemente a varios de otros pisos del bloque derecho de un edificio que tiene otros dos, centro e izquierda.

Imagen que muestra los restos del incendio en el primero Víctor Seoane

La mayoría de los pisos del citado bloque derecho fueron desalojados, y también algunos de los contiguos. “Mis padres han preferido no salir y los bomberos se lo han permitido. Mi padre usa oxígeno y está muy limitado. Yo he podido bajar a la calle sin problema”, contaba una joven que vive en el bloque central.

Los efectivos, coordinados por Carlos García Touriñán, director de Seguridad del Ayuntamiento, acudieron con rapidez y coordinaron la evacuación. De pie, o sentados en las aceras o en sillas de plástico, los residentes aguardaron pacientemente en plena calle la extinción del fuego y la orden de regresar a sus casas.

En un primer momento se planteó realojar a los vecinos que lo necesitasen en el cercano Fórum Metropolitano, y fue por ello que pasadas las cuatro de la madrugada se presentó un cuarto miembro del gobierno local, Gonzalo Castro, concejal de Cultura. Hubo que localizar la llave del centro cultural de madrugada, y se consiguió, pero finalmente no fue necesario emplearlo con fines de alojamiento.

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Dispositivo de emergencias durante el incendio en Nicomedes Pastor Díaz Víctor Seoane

Touriñán, la alcaldesa y las concejalas se encargaban personalmente de ir voceando los números y bloques de los pisos a los vecinos que aguardaban en la calle, anunciándoles que podían regresar a sus casas con máxima seguridad. Al tiempo, la escalera de los bomberos se iba acercando a diferentes ventanas para charlar con los residentes e interesarse por su estado.

Vecinos esperan a saber si pueden regresar a sus casas Víctor Seoane

“En principio podrán volver todos a sus casas salvo los del tercero para abajo del bloque derecha”, informó Touriñán a las cuatro de la mañana, cuando el olor a humo seguía apestando toda la calle. “Pues esto no es nada. Si entras en los pisos más afectados es irrespirable”, apuntaba uno de los bomberos. La propia alcaldesa pudo comprobar también en persona la intensidad de ese olor. Del olor de la tragedia.