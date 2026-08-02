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A Coruña

La cuenta "récord" de una pulpeira de A Coruña: 22 raciones de pulpo para seis personas

La foto del montante acumula casi mil 'me gusta' en Facebook y los usuarios bromean: "Cualquiera los invita"

Lara Fernández
Lara Fernández
02/08/2026 18:03
Pulpeira de Lola la Antigua de Melide
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"Desde ese día el pulpo se convirtió en especie en extinción", bromean usuarios que se encontraron con la publicación de La Pulpeira de Lola, la Antigua de Melide, en la que mostraban una cuenta "récord": 22 raciones de pulpo para seis personas. 

La curiosa comanda no termina ahí, y es que estos comensales también pidieron cuatro raciones de pimientos de Padrón, una ración de cachelos, cuatro botellas de vino, seis cañas y cuatro raciones de pan. Pese a todo, hubo sitio para el postre: una tarta de queso y una milhoja de crema y nata. 

La tradicional pulpeira, ubicada en el número 135 de la ronda de Outeiro, publicó una foto del montante, asegurando que se trata de un "récord para seis personas". "22 raciones de pulpo más todo lo que pidieron a mayores. Tiñan bo saque", bromearon.  

La publicación, que acumula casi 900 'me gusta' en Facebook y más de 620 comentarios, llegó acompañada de chascarrillos como "veo poco vino para tanto pulpo", "cualquiera los invita" o "y aún hubo dos que tomaron postre". El total de la cuenta, 493 euros, dejó en la pulpeira una divertida anécdota y en los comensales el estómago lleno. 

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