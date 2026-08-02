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A Coruña

Hace 25 años | Una plaga de insectos amenaza los árboles de Méndez Núñez

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
02/08/2026 04:45
2 AGOSTO 2001 PAGINA 5 / 04 FEBRERO 2003 PAGINA 8UNA PLAGA DE INSECTOS AMENAZA LA SALUD DE LAS PLANTAS DEL JARDIN DE MENDEZ NUâEZ *** Local Caption *** 2 AGOSTO 2001 PAGINA 5 / 04 FEBRERO 2003 PAGINA 8UNA PLAGA DE INSECTOS AMENAZA LA SALUD DE LAS PLANTAS DEL JARDIN DE MENDEZ NUâEZ
Los jardines de Méndez Núñez, amenazados en 2001 por un insecto
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, la plaga de la mosca blanca ponía en riesgo la salud de los olmos de los jardines de Méndez Núñez mientras la ciudad disfrutaba de las fiestas, con la Feria del Libro y la taurina, abierta por Víctor Puerto. En 1951, hace 75 años, la explosión de una caldera en una fábrica de conservas de la ciudad dejaba una obrera fallecida y a otro operario con heridas muy graves; además, en Punta Herminia aparecía el cadáver de un turista lucense.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de agosto de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 2 de agosto de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Una plaga de insectos amenaza los árboles de Méndez Núñez

Una plaga de insectos amenaza la salud del jardín de Méndez Núñez. Los árboles están enfermos y el culpable es un pequeño insecto, la mosca blanca. Su objetivo son los olmos. La Concejalía de Jardines se ha puesto manos a la obra para erradicar la epidemia, que aunque no es mortífera, sí es muy contagiosa. “Estamos muy preocupados por la posibilidad de que la plaga se extienda a otros parques”, explica María José Cebreiro. Para cortar por lo sano, un equipo de operarios somete al pulmón verde más emblemático de A Coruña a un tratamiento de choque. 

Víctor Puerto, que cortó dos orejas y salió a hombros, fue el primer triunfador de la feria taurina coruñesa, que empezó con una corrida en la que Espartaco y Morante de la Puebla también obtuvieron un trofeo cada uno. Antes de la lidia, el concejal Iglesias Mato entregó a Espartaco una placa en reconocimiento a su trayectoria. 

Y con un pregón en el que se comparó la apertura de la Feria del Libro de A coruña con el triunfo de la libertad, pronunciado por el escritor Alfredo Conde, quedó inaugurada la muestra más antigua de Galicia.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de agosto de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 2 de agosto de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Muere una obrera y otro resulta herido grave tras la explosión de una caldera

En la Casa de Socorro del Hospital ingresaron Juan Sánchez Ojén, de 38 años, el cual presentaba quemaduras que a excepción de cabeza y espalda interesaban el resto del cuerpo, siendo calificadas de pronóstico reservado, y Camila Rodríguez Lamas, de 18 años, a la que se le apreciaron quemaduras que alcanzaban todo el cuerpo, siendo calificadas de pronóstico grave. Dichas lesiones se produjeron cuando ambos trabajaban como obreros en una fábrica de conservas de esta capital, sita en la calle de Ramón y Cajal, y con motivo de originarse una explosión en uno de los tubos de la caldera. Pese a que con todo celo fueron aplicados los auxilios de la ciencia, no pudo lograrse que la infeliz obrera dejara de existir a las pocas horas del suceso. 

Además, en la Comandancia de Marina se recibió noticia de que cerca de Punta Herminia flotaba el cadáver de un hombre. Se trata de Ramón Fernández Muiños, agente comercial colegiado de Lugo, que se encontraba en La Coruña veraneando en unión de su esposa, y que deja un hijo de seis años.

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