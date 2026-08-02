Un empresario peruano de A Coruña paga 5.000 euros para que sus paisanos tengan barra libre

Celebración de las Fiestas Patrias en 2025, en Santa Margarita Quintana

Hay amigos que valen más que el oro del Perú y, por mucho de que se trate de una frase hecha para enfatizar esa lealtad, en ocasiones podría decirse que se acerca mucho a la realidad. Y si no que se lo pregunten a la comunidad peruana de la ciudad, que podrá celebrar por todo lo alto y sin gastarse un euro su día nacional. Todo ello a cuenta de un compatriota, empresario de éxito, que aunque prefiere mantenerse en el anonimato ha desembolsado 5.000 euros a la sala The Clab con un único objetivo: que a sus paisanos no les falte de nada en la jornada de este domingo.

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Con esos 5.000 euros ha costeado el precio de las entradas (el acceso será libre) y una barra libre de Estrella Galicia. Se trata de una promoción y una celebración dirigida exclusivamente a la comunidad peruana, con motivo de las llamadas Fiestas Patrias, que en realidad se conmemoran el 28 de julio. The Clab abrirá sus puertas de 23.00 horas a cierre, y habrá ambientación y música temática. Según su director de operaciones, Emilio Ron, los peruanos de A Coruña se merecían una jornada como esta. “Es la tercera comunidad de A Coruña y necesitamos gente como ellos en la ciudad, gente que ponga en valor la hostelería y la noche de la ciudad”, subraya.

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En realidad, será la segunda jornada consecutiva en la que la antigua Chaston se empape de cultura latina, toda vez que la pasada madrugada vivió otra jornada inolvidable con la visita de Dj Peligro, también peruano. Las entradas volaron desde el momento del anuncio y se llegaron a pagar 1.000 euros por un reservado. En esta ocasión, no obstante, la fiesta del día nacional de Perú tiene un enfoque más relajado y familiar.