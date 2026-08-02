Los vecinos esperan durante las labores de extinción Víctor Seoane

“Entre la una y media y las dos de la mañana nos despertamos por el follón que había. Creímos que era una pelea, pero no”, cuentan al unísono Valentín y Mari Carmen, sentados en unas sillas de plástico en una acera de la calle Nicomedes Pastor Díaz, donde esta madrugada se produjo un grave incendio que ha dejado al menos doce personas heridas, dos de ellas de gravedad.

La explosión de un patinete causa doce heridos en una casa de A Coruña Más información

Son cerca de las cuatro de la madrugada de este domingo 2 de agosto y están pendientes de que los Bomberos les digan si pueden volver a su cuarto piso. Mientras, recuerdan la angustiosa situación que acaban de vivir. “Al abrir la puerta de casa vimos que el rellano estaba lleno de humo. Cerramos y pusimos toallas húmedas debajo de la puerta”, narran con mucho aplomo.

Imagen donde se pueden ver los restos del fuego en el primero Víctor Seoane

Al rato, pasaron los Bomberos y les informaron de que ya podían salir de la casa, y así lo hicieron. “Nos pidieron que dejásemos la llave en la puerta, para que ellos pudiesen acceder en cualquier momento”. Y así lo hicieron.

No saben aún el motivo del incendio. Cuando se les informa de que el culpable fue un patinete ponen cara de sorpresa. “Está claro que a los patinetes los carga el diablo”, apunta un vecino que se une a la conversación.