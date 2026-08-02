Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El testimonio de unos vecinos en el incendio de Nicomedes Pastor Díaz: “Creímos que era una pelea”

“Al abrir la puerta de casa vimos que el rellano estaba lleno de humo. Cerramos y pusimos toallas húmedas debajo de la puerta”, narran

Rubén Ventureira
Rubén Ventureira
02/08/2026 08:25
Incendio en Nicomedes Pastor Díaz
Los vecinos esperan durante las labores de extinción
Víctor Seoane
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

“Entre la una y media y las dos de la mañana nos despertamos por el follón que había. Creímos que era una pelea, pero no”, cuentan al unísono Valentín y Mari Carmen, sentados en unas sillas de plástico en una acera de la calle Nicomedes Pastor Díaz, donde esta madrugada se produjo un grave incendio que ha dejado al menos doce personas heridas, dos de ellas de gravedad. 

Incendio en Nicomedes Pastor Díaz

La explosión de un patinete causa doce heridos en una casa de A Coruña

Más información

Son cerca de las cuatro de la madrugada de este domingo 2 de agosto y están pendientes de que los Bomberos les digan si pueden volver a su cuarto piso. Mientras, recuerdan la angustiosa situación que acaban de vivir. Al abrir la puerta de casa vimos que el rellano estaba lleno de humo. Cerramos y pusimos toallas húmedas debajo de la puerta”, narran con mucho aplomo. 

Incendio en Nicomedes Pastor Díaz
Imagen donde se pueden ver los restos del fuego en el primero
Víctor Seoane

Al rato, pasaron los Bomberos y les informaron de que ya podían salir de la casa, y así lo hicieron. Nos pidieron que dejásemos la llave en la puerta, para que ellos pudiesen acceder en cualquier momento”. Y así lo hicieron. 

No saben aún el motivo del incendio. Cuando se les informa de que el culpable fue un patinete ponen cara de sorpresa. Está claro que a los patinetes los carga el diablo”, apunta un vecino que se une a la conversación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una mujer iraní entra en su casa, marcada por los restos de un ataque de Israel

Trump asegura haber alcanzado "las bases de un acuerdo con Irán"
EFE
Vincent Pastore

Muere el actor Vincent Pastore, el Salvatore Bonpensiero de 'Los Soprano'
EFE
Fotografía que muestra la avioneta que sobrevolaba sobre las Líneas de Nazca estrellada en un accidente que dejó trece personas fallecidas

Dos españoles, entre los trece muertos en el accidente de una avioneta en Perú
EFE
Un grupo de migrantes, tras ser devueltos a Marruecos

La policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos
EFE