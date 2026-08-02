El cuadro de Luis Seoane que no esperabas que Ayuso y su pareja tuvieran en su piso en venta en Madrid

Una imagen del piso en venta, con la litografía en la estantería del fondo, en el centro Gilmar

El arte de Luis Seoane, inabarcable, aparece donde menos te lo esperas. Como por ejemplo en la vivienda que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha puesto a la venta en Idealista a través de la inmobiliaria Gilmar. Con un precio de casi 1,8 millones de euros, el piso donde la líder madrileña y su novio vivían desde hace años ha llamado la atención de curiosos de todo el país, que han analizado las imágenes de sus estancias para ver qué gustos personales y elecciones de decoración definían las habitaciones del inmueble. Pasando por alto un curioso detalle: que en uno de sus salones la pareja tiene una litografía del pintor coruñés.

Se desconoce cómo habrá llegado a sus manos (si fue un regalo o lo compraron ellos, por ejemplo), pero en portales como TodoColección aparecen versiones similares de la misma litografía. La obra, en concreto, se llama ‘Baile’, y pertenece a la colección ‘Serigrafías gallegas’ dirigida por Álvaro Álvarez Blázquez en su taller pionero de Vigo de principios de los años 70. Según explica en su web TodoColección, esta serie de litografías distribuyó al menos “40 trabajos diferentes”. “Consta la destrucción de clichés y pantallas, verificada ante notario, lo que avala la limitación de cada tirada”, apuntan.

La litografía, en detalle TodoColección

Entre otros artistas, figuraron para la colección grandes nombres de la comunidad gallega como Castelao, Laxeiro, Maside, Díaz Pardo, Xaime Quesada, Xosé Luis de Dios, María Antonia Dans, Vidal Souto, Mercedes Ruibal o el propio Seoane. “Fue una serie que gozó de gran éxito y se mostró en diferentes ocasiones en todas las ciudades de Galicia, Madrid o Salamanca”, explican. En TodoColección aún puede comprarse la litografía ‘Baile’, de hecho, con un formato de 65x52 centímetros y por un precio de 150 euros.

Una vez que se puso el piso a la venta, en medio de la polémica por la compra de un ático en el mismo edificio, cientos de personas se han puesto a desmenuzar las imágenes de la vivienda, en que pueden verse detalles de la vida personal de la pareja. Según consta en Idealista, el piso tiene 211 metros cuadrados, está completamente reformado y tiene cuatro dormitorios, tres baños, cocina americana y una terraza de diez metros cuadrados.

Asimismo, en las imágenes del piso, ubicado en el barrio de Vallehermoso, pueden verse objetos como una réplica de un título de Liga que Ayuso recibió de manos de Florentino Pérez. Quedan claros también sus gustos literarios, pues puede verse un libro con el título ‘El valle de los caídos’, o estilístiscos, ya que en el recibidor hay una gorra con el lema “Libertad o comunismo” y en un armario se vislumbran algunos de los modelos que Ayuso vistió en los últimos años. E incluso se observa en el baño una toalla de mano con el nombre ‘Isabel’ bordado.