Un bombero en el interior del piso en el que se produjo el incendio Patricia G. Fraga

Un total de 11 personas han sido trasladadas al hospital por un incendio en un edificio de A Coruña, originado cerca de las 02.00 horas del domingo en el primer piso. El humo se extendió al resto a través de las escaleras, una circunstancia que llevó a decretar el desalojo preventivo del mismo hasta la finalización de las tareas de extinción y ventilación. Posiblemente, la causa esté en un patinete eléctrico, en base a la información del 112 Galicia.

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Todas las afectadas han sido trasladadas al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), según han confirmado fuentes de este. Dos han sido ingresadas en la Unidad de Quemados con intoxicación por inhalación de humo y heridas de diversa consideración. Las otras nueve están siendo atendidas en la Unidad de Observación del servicio de Urgencias, todavía pendientes de evolución. El pronóstico de las once es reservado.

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Tanto en el piso afectado como en el resto del inmueble había personas, por lo que se procedió el desalojo preventivo durante el tiempo que duraron las tareas de extinción y se comprobaron las buenas condiciones de habitabilidad. Alrededor de las 06.00 horas del domingo, las personas desalojadas pudieron volver a sus viviendas.