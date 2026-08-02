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A Coruña

Dos de los heridos en el incendio de Nicomedes Pastor Díaz están en la unidad de quemados

Otras nueve personas están siendo atendidas en Urgencias

Ep
02/08/2026 13:44
Un bombero en el interior del piso en el que se produjo el incendio
Un bombero en el interior del piso en el que se produjo el incendio
Patricia G. Fraga
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Un total de 11 personas han sido trasladadas al hospital por un incendio en un edificio de A Coruña, originado cerca de las 02.00 horas del domingo en el primer piso. El humo se extendió al resto a través de las escaleras, una circunstancia que llevó a decretar el desalojo preventivo del mismo hasta la finalización de las tareas de extinción y ventilación. Posiblemente, la causa esté en un patinete eléctrico, en base a la información del 112 Galicia.

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Todas las afectadas han sido trasladadas al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), según han confirmado fuentes de este. Dos han sido ingresadas en la Unidad de Quemados con intoxicación por inhalación de humo y heridas de diversa consideración. Las otras nueve están siendo atendidas en la Unidad de Observación del servicio de Urgencias, todavía pendientes de evolución. El pronóstico de las once es reservado.

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Tanto en el piso afectado como en el resto del inmueble había personas, por lo que se procedió el desalojo preventivo durante el tiempo que duraron las tareas de extinción y se comprobaron las buenas condiciones de habitabilidad. Alrededor de las 06.00 horas del domingo, las personas desalojadas pudieron volver a sus viviendas.

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