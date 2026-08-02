Los coruñeses Crowded y sus dos sueños cumplidos: el Resu y el Noroeste en un mismo año

Los miembros de Crowded, en una imagen promocional Cedida

Toda banda sueña con, algún día, tocar en uno de los grandes escenarios de su tierra. Para la joven banda de metal Crowded, ese escenario es el Festival Noroeste Estrella Galicia. El día 7 lo cumplirán, y lo harán a lo grande: abriendo a las 20.00 horas la programación del escenario de la playa de Riazor. “No hay un escenario más grande que monten”, aseguran.

La noticia se la dio el propio concejal de Cultura, Gonzalo Castro. Ya los habían tanteado con anterioridad, para ver si estaban disponibles en las fechas del Noroeste, pero no esperaban, para nada, que el lugar fuese la playa. “Vino el concejal al ensayo y nos dijo: ‘Chavales, ¿queréis tocar en Riazor?’”, rememoran los integrantes de Crowded entre risas ese momento tan especial.

Y este sueño cumplido llega en un año en el que también han formado parte de la programación del mayor festival de su género en Galicia, el Resurrection Fest de Viveiro. “Estamos teniendo mucha suerte”, afirman. “Estábamos un poco bajos, sobre todo de festivales”, añaden.

Cuestionados sobre cuál de los dos elegirían si tuvieran que escoger uno de los dos, se lo piensan. Como elegir entre mamá o papá. “Depende”, se lo piensan, “claro, en el Resu, si te toca al principio... pero en horario estrella, en el escenario estrella, nos quedaríamos con el Resu, porque está más enfocado en nuestro género, nos puede dar proyección, allí van a ser todo metaleros”, dicen, pero nada más acabar, vuelven a acechar las dudas: “Pero claro, aquí te descubriría otra gente que se va a parar mientras pasa por la playa... gente nueva te conocería”.

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Lo que sí que tienen claro es que A Coruña tiene una “escena underground potente, hay muchos grupos de nuestra edad que están sacando temas, se están moviendo muy bien. Tanto A Coruña como Vigo son las zonas de Galicia con más grupos de gente joven y en el metal está apareciendo una oleada de chavales jóvenes que empiezan a tocar metal”, comentan, mientras añaden que, además, existe un público creciente: “Cada vez hay más chavales que van a las salas”.

El grupo, explican, nació como un sueño de instituto que fue a más bajo ese mantra que nacen muchas bandas: “Buah! Yo quiero ser Metallica”. De ahí vino la primera guitarra, el primer bajo, buscar un batería, la ambición, los primeros temas... “A la gente le empiezan a gustar tus canciones, tienes más reconocimiento que tocando lo de otro, de ahí vas pasando por locales, conociendo gente nueva y cada vez te va motivando más el proyecto”, indican.

Ahora, aseguran, se centrarán en sacar nuevos temas para ir llamando a otras puertas el próximo año, aunque suman un nuevo anhelo: “Tocar en un festival tipo Resu por Europa ya sería la bomba”.