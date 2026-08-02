Carteles contra los destrozos en las jardineras de A Coruña

Una de las jardineras que colocó el Ayuntamiento Patricia G. Fraga

El Gobierno local ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana para que se respeten las jardineras repartidas por toda la ciudad, colocando unos carteles que llaman a la ciudadanía a respetarlas. “Estas xardineiras axudan a limpar o aire que respiramos, coidémolas”, rezan.

El objetivo es evitar que se produzcan destrozos en la vegetación plantada en estos grandes maceteros.