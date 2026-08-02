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A Coruña

Carteles contra los destrozos en las jardineras de A Coruña

“Estas xardineiras axudan a limpar o aire que respiramos, coidémolas”, señalan

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/08/2026 21:00
Una de las jardineras que colocó el Ayuntamiento
Una de las jardineras que colocó el Ayuntamiento
Patricia G. Fraga
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El Gobierno local ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana para que se respeten las jardineras repartidas por toda la ciudad, colocando unos carteles que llaman a la ciudadanía a respetarlas. “Estas xardineiras axudan a limpar o aire que respiramos, coidémolas”, rezan.

El objetivo es evitar que se produzcan destrozos en la vegetación plantada en estos grandes maceteros. 

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