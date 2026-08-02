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A Coruña

Alarma en un piso de la Sagrada Familia tras arder un colchón y propagarse el fuego a unas cortinas

Los propios vecinos actuaron con extintores portátiles antes de la llegada de los Bomberos de A Coruña

Lara Fernández
Lara Fernández
02/08/2026 23:13
Conato de incendio en un piso en Sagrada Familia
Bomberos y Policía Nacional en la Sagrada Familia, este domingo 
Cedida
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Susto en la Sagrada Familia a última hora de este domingo. La presencia de los Bomberos de A Coruña, una ambulancia del 061 y agentes de la Policía Nacional al filo de las 22.00 horas alertaron al barrio, pero finalmente fueron los propios vecinos los que solventaron la situación a tiempo. 

En un piso de la recién peatonalizada calle de la Sagrada Familia ardió parte de un colchón, propagándose las llamas a las cortinas. Fue entonces cuando los afectados alertaron a los bomberos, que, a su llegada, se encontraron con el incidente bajo control: los vecinos habían apagado el fuego con extintores portátiles. 

Un bombero en el interior del piso en el que se produjo el incendio

Dos de los heridos en el incendio de Nicomedes Pastor Díaz están en la unidad de quemados

Más información

Los profesionales del parque de A Grela procedieron a comprobar que la situación estaba segura y ventilaron la vivienda con medios mecánicos para que pudiese ser ocupada de nuevo. No hubo que lamentar heridos y solo se produjeron daños materiales en la habitación afectada por el fuego y el polvo de extinción.

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