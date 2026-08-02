Alarma en un piso de la Sagrada Familia tras arder un colchón y propagarse el fuego a unas cortinas

Bomberos y Policía Nacional en la Sagrada Familia, este domingo Cedida

Susto en la Sagrada Familia a última hora de este domingo. La presencia de los Bomberos de A Coruña, una ambulancia del 061 y agentes de la Policía Nacional al filo de las 22.00 horas alertaron al barrio, pero finalmente fueron los propios vecinos los que solventaron la situación a tiempo.

En un piso de la recién peatonalizada calle de la Sagrada Familia ardió parte de un colchón, propagándose las llamas a las cortinas. Fue entonces cuando los afectados alertaron a los bomberos, que, a su llegada, se encontraron con el incidente bajo control: los vecinos habían apagado el fuego con extintores portátiles.

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Los profesionales del parque de A Grela procedieron a comprobar que la situación estaba segura y ventilaron la vivienda con medios mecánicos para que pudiese ser ocupada de nuevo. No hubo que lamentar heridos y solo se produjeron daños materiales en la habitación afectada por el fuego y el polvo de extinción.